تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
صاروخ باليستي بمدى 6 آلاف كيلومتر... تركيا تكشف "يلدريمهان"
Lebanon 24
06-05-2026
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
تركيا
، عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يحمل اسم "يلدريمهان".
وبحسب معلومات صادرة عن
وزارة الدفاع التركية
ووسائل إعلام محلية، طوّر الصاروخ مركز الأبحاث والتطوير التابع للوزارة، ويعمل بوقود يعتمد على رباعي أكسيد النيتروجين، كما يضم 4 محركات.
ويبلغ مدى الصاروخ نحو 6 آلاف كيلومتر، في حين تصل سرعة الصاروخ إلى نحو 25 ماخ.
وقالت وكالة
الصناعات الدفاعية
التركية
إن "تركيا أخذت مكانها بين الدول القليلة التي تنتج صواريخ باليستية عابرة للقارات".
وجرى
الكشف عن
الصاروخ أمام حشد كبير من
القادة
العسكريين
الأتراك
، وبحضور
وزير الدفاع
يشار غولر، خلال معرض "ساها"، وهو معرض دفاعي وعسكري كبير في إسطنبول.
وقال غولر، الثلاثاء، إن "الذخائر الموجهة بدقة، المطورة وفق معايير
الناتو
، تزيد القدرات العسكرية للجيوش، بفضل الميزة التي توفرها من حيث الكلفة المنخفضة مقارنة بنظيراتها الأجنبية".
وأضاف: "في هذا العصر الذي أصبحت فيه الكلفة الاقتصادية سلاحا غير متماثل، لا تقدم تركيا لحلفائها أنظمة تسليح فقط، بل تقدم أيضا التكنولوجيا واقتصادا أمنيا مستداما".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بآلاف الصواريخ شمال نهر الليطاني لكن مداها محدود
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحتفظ بآلاف الصواريخ شمال نهر الليطاني لكن مداها محدود
06/05/2026 13:09:19
06/05/2026 13:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الأميركي: هاجمنا حوالى 6 آلاف هدف وقوّة إيران تتناقص
Lebanon 24
رئيس الأركان الأميركي: هاجمنا حوالى 6 آلاف هدف وقوّة إيران تتناقص
06/05/2026 13:09:19
06/05/2026 13:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": تقييمات الاستخبارات الأميركية بأن إيران تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية في ترسانتها
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": تقييمات الاستخبارات الأميركية بأن إيران تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية في ترسانتها
06/05/2026 13:09:19
06/05/2026 13:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا 70% من منصات صواريخ إيران ودمرنا "آلاف الأهداف" لقصفها في إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا 70% من منصات صواريخ إيران ودمرنا "آلاف الأهداف" لقصفها في إيران
06/05/2026 13:09:19
06/05/2026 13:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية
الصناعات الدفاعية
وزارة الدفاع
وزير الدفاع
الكشف عن
التركية
الأتراك
الناتو
تابع
قد يعجبك أيضاً
صاروخٌ تركيّ يُثير الرعب إسرائيل... ماذا قيلَ في تل أبيب عنه؟
Lebanon 24
صاروخٌ تركيّ يُثير الرعب إسرائيل... ماذا قيلَ في تل أبيب عنه؟
06:00 | 2026-05-06
06/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Affairs": هذا "سلاح" إيران الجديد
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Affairs": هذا "سلاح" إيران الجديد
05:30 | 2026-05-06
06/05/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه القرية الجبليّة الأوروبيّة... مطلوب عائلة للعمل والسكن مجانيّ
Lebanon 24
في هذه القرية الجبليّة الأوروبيّة... مطلوب عائلة للعمل والسكن مجانيّ
05:29 | 2026-05-06
06/05/2026 05:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة من صفحة واحدة قد تُنهي الحرب بين إيران وأميركا... ماذا تتضمّن؟
Lebanon 24
مذكرة من صفحة واحدة قد تُنهي الحرب بين إيران وأميركا... ماذا تتضمّن؟
05:02 | 2026-05-06
06/05/2026 05:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بجولة انتخابية ماراثونية عبر 3 ولايات.. فانس يطلق سباق التجديد النصفي مبكرا
Lebanon 24
بجولة انتخابية ماراثونية عبر 3 ولايات.. فانس يطلق سباق التجديد النصفي مبكرا
04:49 | 2026-05-06
06/05/2026 04:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
Lebanon 24
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
07:37 | 2026-05-05
05/05/2026 07:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
08:16 | 2026-05-05
05/05/2026 08:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
Lebanon 24
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
13:00 | 2026-05-05
05/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
Lebanon 24
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
12:30 | 2026-05-05
05/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
08:08 | 2026-05-05
05/05/2026 08:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2026-05-06
صاروخٌ تركيّ يُثير الرعب إسرائيل... ماذا قيلَ في تل أبيب عنه؟
05:30 | 2026-05-06
تقرير لـ"Foreign Affairs": هذا "سلاح" إيران الجديد
05:29 | 2026-05-06
في هذه القرية الجبليّة الأوروبيّة... مطلوب عائلة للعمل والسكن مجانيّ
05:02 | 2026-05-06
مذكرة من صفحة واحدة قد تُنهي الحرب بين إيران وأميركا... ماذا تتضمّن؟
04:49 | 2026-05-06
بجولة انتخابية ماراثونية عبر 3 ولايات.. فانس يطلق سباق التجديد النصفي مبكرا
04:25 | 2026-05-06
الصين تعرض التدخل.. غموض وجمود في المفاوضات بين أميركا وإيران
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
06/05/2026 13:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
06/05/2026 13:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
06/05/2026 13:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24