|
عربي-دولي
الصين تعرض التدخل.. غموض وجمود في المفاوضات بين أميركا وإيران
06-05-2026
مازالت الأزمة الأميركية
الإيرانية
تراوح مكانها، اليوم الأربعاء، مع وجود تصريحات من هنا وهناك تضفي المزيد من الغموض وربما تؤشر إلى قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فيما أعربت
الصين
عن استعدادها للمساهمة في إطلاق مفاوضات سلام بين طهران وواشنطن.
ولم تؤت الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع ثمارها حتى الآن. فلم يعقد المسؤولون الأميركيون والإيرانيون سوى جولة واحدة من محادثات السلام المباشرة، وباءت محاولات لعقد اجتماعات أخرى بالفشل.
وفي آخر التطورات، قال
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تقبل سوى "باتفاق عادل وشامل" في مفاوضاتها مع
الولايات المتحدة
بشأن إنهاء الحرب في
الشرق الأوسط
، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس
دونالد ترامب
إلى إحراز "تقدم كبير" في هذه العملية.
ونقلت
وسائل الإعلام
الإيرانية عن عراقجي قوله بعد اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين "سنبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في المفاوضات.. لن نقبل سوى باتفاق عادل وشامل".
من جهته
، أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، استعداد بلاده للمساهمة في إطلاق عملية مفاوضات سلام بين
إيران
والولايات المتحدة، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي.
وقال الوزير الصيني خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين "إن الصين مستعدة للمساعدة في إطلاق ودفع عملية مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة، ولعب دور أكبر في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
ولم يتطرق عراقجي بشكل مباشر إلى عرض
ترامب
بوقف مؤقت للعمليات الأميركية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، والذي أعلن عنه في وقت سابق لتحفيز الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
والمضيق في حكم المغلق منذ بدء الصراع في 28 شباط بهجمات جوية شنتها الولايات وإسرائيل على إيران مما عرقل نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية وأثار أزمة طاقة عالمية.
وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "اتفقنا بشكل متبادل على أنه، في حين سيظل الحصار سارياً ونافذاً بالكامل، سيتم تعليق مشروع الحرية.. لفترة قصيرة من الوقت لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسؤولون كبار آخرون في الإدارة الأميركية في وقت سابق أمس الثلاثاء إنه لا يمكن السماح لإيران بالسيطرة على حركة المرور عبر المضيق.
