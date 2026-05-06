عربي-دولي

لندن تعزز حماية اليهود بوحدة أمنية جديدة بعد تصاعد الاعتداءات

06-05-2026 | 04:23
أعلنت شرطة لندن، اليوم الأربعاء، إنشاء وحدة أمنية متخصصة لحماية الجالية اليهودية تحت اسم "فريق حماية المجتمع"، في ظل تصاعد حوادث معاداة السامية في بريطانيا.

وتضم الوحدة في مرحلتها الأولى نحو 100 شرطي إضافي، يتولّون تعزيز الدوريات حول الكنس والمدارس والمراكز اليهودية، ضمن مساعٍ لمواجهة ما يُوصف بـ"موجة معاداة السامية".

ويأتي هذا القرار عقب سلسلة من الحوادث الأخيرة، بينها طعن رجلين يهوديين في منطقة غولدرز غرين شمال لندن، إضافة إلى حرائق متعمدة استهدفت مواقع يهودية، وذلك بالتوازي مع تخصيص تمويل حكومي بقيمة 34 مليون دولار لتعزيز التدابير الأمنية.

ودعا مفوض الشرطة مارك رولي إلى اعتماد هذه الخطوة، مؤكداً الحاجة إلى "موارد مستدامة" لطمأنة الجاليات، في ظل ارتفاع جرائم الكراهية منذ أحداث تشرين الأول 2023.

