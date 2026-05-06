لندن تعزز حماية اليهود بوحدة أمنية جديدة بعد تصاعد الاعتداءات

أعلنت شرطة ، اليوم الأربعاء، إنشاء وحدة أمنية متخصصة لحماية الجالية تحت اسم "فريق حماية المجتمع"، في ظل تصاعد حوادث معاداة السامية في .



وتضم الوحدة في مرحلتها الأولى نحو 100 شرطي إضافي، يتولّون تعزيز الدوريات حول الكنس والمدارس والمراكز اليهودية، ضمن مساعٍ لمواجهة ما يُوصف بـ"موجة معاداة السامية".

ويأتي هذا القرار عقب سلسلة من الحوادث الأخيرة، بينها طعن رجلين يهوديين في منطقة غولدرز شمال لندن، إضافة إلى حرائق متعمدة استهدفت مواقع ، وذلك بالتوازي مع تخصيص تمويل حكومي بقيمة 34 مليون دولار لتعزيز التدابير الأمنية.

ودعا إلى اعتماد هذه الخطوة، مؤكداً الحاجة إلى "موارد مستدامة" لطمأنة الجاليات، في ظل ارتفاع جرائم الكراهية منذ أحداث تشرين الأول 2023.