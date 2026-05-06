مذكرة من صفحة واحدة قد تُنهي الحرب بين إيران وأميركا... ماذا تتضمّن؟

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين قولهم إن "أميركا وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب".

وأضاف المسؤولون أن "أميركا تتوقع ردا من بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة".

وتابعوا: "الاتفاق يشمل إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم وموافقة أميركا على رفع كما وسيشمل رفع كلا الجانبين القيود المفروضة على العبور عبر ".