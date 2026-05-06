في هذه القرية الجبليّة الأوروبيّة... مطلوب عائلة للعمل والسكن مجانيّ

قررت قرية أريناس الجبلية في مقاطعة في وسط ، التي لا يتجاوز عدد سكانها 40 شخصاً، أن تفتح أبوابها لعائلة جديد.

وقد تلقت 116 طلباً خلال أسبوع واحد فقط بعد إعلانها في مطلع عام 2026 عن عرض غير مألوف: عائلة تنتقل للعيش فيها بشكل دائم، تحصل على منزل مجدد مجاناً، مقابل إدارة الحانة الاجتماعية في القرية، والعمل في صيانة المباني المحلية.



وتأتي المبادرة في قلب أزمة أوسع تعرف في إسبانيا باسم "إسبانيا الفارغة"، وهي المناطق الداخلية التي ظلت تفقد سكانها لصالح المدن الكبرى منذ خمسينيات القرن الماضي.

وفي أرينياس، لا تبقى مأهولة خلال الشتاء سوى أقل من 12 منزلاً، بينما يتغيّر المشهد مؤقتاً فقط في عطلات الصيف والمهرجانات المحلية. (العربية)



