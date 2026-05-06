ما جديد "السفينة الموبوءة"؟ "الصحة العالمية" تعلق

أعلنت ، اليوم الأربعاء، بدء إجلاء أشخاص من سُجلت فيها وفيات بفيروس هانتا، فيما أكد خبراء وجود سلالة قابلة للانتقال بين البشر.



وأفادت المنظمة بإجلاء 3 من أفراد الطاقم يُعتقد أنهم مصابون بمرض خطير بسبب من السفينة "إم في هونديوس" الراسية قبالة سواحل كاب .



وسرعان ما تحولت رحلة السفينة السياحية "هونديوس" من مغامرة استكشافية في عرض المحيط إلى أزمة صحية غامضة أثارت قلق السلطات الدولية.





ماذا نعرف عن الفيروس؟



ينتشر " هانتا" نادراً في المناطق الريفية عبر القوارض، وتنتقل العدوى أساساً باستنشاق هواء ملوث ببول أو براز أو لعاب القوارض، أو عبر ملامسة أسطح أو طعام ملوث، ونادراً عبر العض.



الأعراض



تبدأ بحمى وتعب وآلام عضلية وصداع واضطرابات هضمية، وقد تتطور خلال أيام إلى ضيق تنفس وامتلاء الرئتين بالسوائل مع معدل وفاة يصل إلى 40 بالمئة.



في الشكل الآخر (الحمى النزفية الكلوية)، تظهر أعراض حادة تشمل الحمى وآلام الظهر والبطن وقد تصل لانخفاض الضغط والفشل الكلوي، بنسبة وفاة 1–15 بالمئة.



العلاج



لا يوجد علاج محدد حتى الآن، ويعتمد التدخل على الرعاية الداعمة مثل الأكسجين والسوائل، مع أهمية التشخيص المبكر.

Advertisement