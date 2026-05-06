"الوداع الأخير".. مصر تستعد لتشييع جثمان هاني شاكر

تستعد مصر، بعد ظهر الأربعاء، لإقامة جنازة الفنان المصري هاني شاكر في ، عقب وفاته الماضي في أحد مستشفيات بعد أزمة صحية معقدة.



ووصل جثمان الراحل، مساء الثلاثاء، إلى الدولي، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين وأعضاء نقابة المهن الموسيقية.



ونعى الفنان الراحل، مقدماً التعازي للشعب المصري، ومشيداً بمسيرته الفنية، إذ قال إن شاكر "أثرى الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي".





وتوفي هاني شاكر عن عمر ناهز 74 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة، كما شغل منصب نقيب المهن الموسيقية منذ عام 2015، وخاض خلاله عدة تحديات، من بينها قضايا تتعلق بتنظيم المشهد الغنائي في مصر.

Advertisement