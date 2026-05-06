بين مصر والجزائر.. توقيع اتفاقية لشراء النفط

وقعت مصر والجزائر مذكرة تفاهم بشأن شراء الخام ، وبحثتا توسيع التعاون المشترك في قطاعي البترول والغاز، خلال زيارة رسمية أجراها وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إلى .



وشهد بدوي ونظيره وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للبترول ومؤسسة "سوناطراك" الجزائرية، بهدف إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجال شراء الخام الجزائري لصالح مصر.



وقالت وزارة البترول المصرية إن الاتفاق يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية المصرية، وتعزيز مرونة واستدامة منظومة الإمدادات، فضلا عن دعم مكانة مصر مركزا إقليميا لتداول البترول.



وأكد الوزير المصري في كلمة خلال مراسم التوقيع أن الاتفاق يعكس "عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر"، ويمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.



وفي مستهل الزيارة، شهد الوزيران توقيع عقد المقاول العام للمرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل "حاسي بئر ركايز" النفطي في الجزائر، لصالح تحالف تقوده شركة "بتروجيت" المصرية بالشراكة مع شركة "أركاد" ، ضمن مشروع تقدر قيمته بنحو 1.1 مليار دولار.



ويشمل المشروع تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات والتشغيل لمحطة معالجة مركزية بطاقة 32 ألف برميل يوميا، إلى جانب إنشاء خطوط أنابيب بطول 217 كيلومترا ومرافق بنية تحتية ومنشآت مساندة في منطقة الوادي جنوب الجزائر.



وقال بدوي إن توسع شركة "بتروجيت" في الجزائر يعكس تنامي الثقة في الكفاءات والشركات المصرية على المستوى الدولي.



كذلك، تتزامن هذه الخطوة مع قرب الانتهاء من دراسات مشتركة بين "سوناطراك" و"بتروجيت" لتأسيس شركة جزائرية لتوطين صناعة المعدات الإستاتيكية (أجهزة ميكانيكية ثابتة للصناعة) في الجزائر.



أيضاً، بحث الوزيران سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية في قطاعي البترول والغاز، واتفقا على تكثيف التنسيق بين المؤسسات والشركات المعنية في البلدين لتحويل التفاهمات إلى مشروعات وشراكات عملية.



من جانبه، أكد الوزير الجزائري محمد عرقاب حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع مصر في قطاع الطاقة، بما يعكس عمق التضامن والعلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح المجال أمام شراكات أوسع تحقق المصالح المشتركة.

Advertisement