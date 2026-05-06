إيران.. السلطات تصادر ممتلكات مواطنين متهمين بالتعامل مع إسرائيل

أعلنت في محافظة همدان غربي ، الأربعاء، أنها صادرت ممتلكات تعود لـ40 شخصاً، إثر اتهامهم بـ "التعاون مع ضد الأمن والمصالح الوطنية"وقالت السلطات القضائية في همدان في بيان لها، إن "هذه الأموال ستُستخدم لاحقاً في إعادة إعمار الأماكن المتضررة".وفي سياق متصل، أعلن حسن بابائي، رئيس منظمة تسجيل الوثائق العقارية في إيران، أن "أي عملية نقل أو تحويل ملكية بالاعتماد على وكالات صادرة من القنصليات اعتباراً من 28 شباط 2026، ستتطلب استعلاماً مسبقاً من في البلاد".وقال بابائي إن هذا الإجراء يهدف إلى "منع أي استغلال لعمليات نقل أموال تعود لأشخاص خونة للشعب خارج البلاد"، وفق وصفه.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بمصادرة أموال معارضين في إيران، حيث سبق أن صودرت ممتلكات بعض المشاركين في احتجاجات يناير كانون الثاني 2026.كذلك، أعلنت وكالة تابعة للسلطة القضائية الإيرانية يوم الثلاثاء عن مصادرة أموال 21 شخصاً في إيران.وخلال الأسابيع الأخيرة، صادرت السلطات الإيرانية أموال عدد من المواطنين بتهم مرتبطة بـ"دعم الحرب"، وكان من بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون، وفق ما أفادت تقارير رسمية.