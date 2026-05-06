إيران.. السلطات تصادر ممتلكات مواطنين متهمين بالتعامل مع إسرائيل

أعلنت السلطة القضائية
في محافظة همدان غربي إيران
، الأربعاء، أنها صادرت ممتلكات تعود لـ40 شخصاً، إثر اتهامهم بـ "التعاون مع إسرائيل
ضد الأمن والمصالح الوطنية"
وقالت السلطات القضائية في همدان في بيان لها، إن "هذه الأموال ستُستخدم لاحقاً في إعادة إعمار الأماكن المتضررة".
وفي سياق متصل، أعلن حسن بابائي، رئيس منظمة تسجيل الوثائق العقارية في إيران، أن "أي عملية نقل أو تحويل ملكية بالاعتماد على وكالات صادرة من القنصليات الإيرانية
اعتباراً من 28 شباط 2026، ستتطلب استعلاماً مسبقاً من مكتب المدعي العام
في البلاد".
وقال بابائي إن هذا الإجراء يهدف إلى "منع أي استغلال لعمليات نقل أموال تعود لأشخاص خونة للشعب خارج البلاد"، وفق وصفه.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بمصادرة أموال معارضين في إيران، حيث سبق أن صودرت ممتلكات بعض المشاركين في احتجاجات يناير كانون الثاني 2026.
كذلك، أعلنت وكالة تابعة للسلطة القضائية الإيرانية يوم الثلاثاء عن مصادرة أموال 21 شخصاً في محافظة سمنان شمال شرق
إيران.
وخلال الأسابيع الأخيرة، صادرت السلطات الإيرانية أموال عدد من المواطنين بتهم مرتبطة بـ"دعم الحرب"، وكان من بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون، وفق ما أفادت تقارير رسمية.