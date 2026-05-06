كان في داخلها 9 أشخاص.. غرق سفينة شحن قبالة جزيرة يونانيّة وهذا مصير طاقمها

أفاد اليوناني أنه أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة الشحن التسعة التي جنحت وغرقت قبالة أندروس في وقت مبكر من الأربعاء.

وقال مسؤول إنه تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من البحر وسبعة آخرين من منطقة صخرية في جزيرة أندروس، مضيفا أنه تم نقل البحارة إلى مستشفى بالجزيرة، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليوم الأربعاء. ولم يتضح على الفور سبب الحادث.



ونقل المسؤول عن قبطان السفينة قوله إن ليس هناك أفراد آخرين من الطاقم مفقودون.



وقال مسؤول خفر السواحل إنه لا توجد أي علامات مرئية للتلوث من السفينة، لكن خفر السواحل سينشر حاجزا بحريا كإجراء احترازي. (روسيا اليوم)