تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
نداء من الأمم المتحدة إلى إسرائيل: لإطلاق سراح ناشطي "أسطول الصمود"
Lebanon 24
06-05-2026
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت
الأمم المتحدة
إسرائيل
، الأربعاء، بالإفراج "فوراً" عن البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين ضمن "أسطول الصمود" الداعم لغزة اللذين تعتقلهما إسرائيل.
كذلك، دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في "الإفادات المقلقة" عن تعرض أبو كشك وأفيلا لمعاملة سيئة جداً، بحسب "فرانس برس".
وأبو كشك وأفيلا، المحتجزان في سجن عسقلان، هما من بين عشرات الناشطين على متن "أسطول الصمود العالمي" الداعم لغزة، الذي اعترضته القوات
الإسرائيلية
في المياه الدولية قبالة سواحل
اليونان
الخميس الماضي.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثمين الخيطان في بيان: "ينبغي على إسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، اللذين أوقفا في المياه الدولية ونُقلا إلى إسرائيل حيث لا يزالان محتجزين من دون توجيه أي تهمة إليهما".
وأضاف: "إنّ إظهار التضامن ومحاولة إيصال مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، الذي هو في أمسّ الحاجة إليها، ليس جريمة".
وانطلق الأسطول الذي ضم أكثر من 50 سفينة من موانئ في
فرنسا
وإسبانيا وإيطاليا بهدف كسر الحصار
الإسرائيلي
المفروض على غزة وإيصال الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المدمر.
واتهم ممثلو أفيلا وأبو كشك السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملة الناشطين المضربين عن الطعام منذ ستة أيام.
ولفت الخيطان إلى "الإفادات المقلقة" التي أشارت إلى تعرّض أفيلا وأبو كشك إلى "سوء معاملة شديدة"، داعياً إلى إجراء تحقيق في هذا الخصوص. وأكد ضرورة "محاسبة المسؤولين بالطرق القانونية".
وقال: "نطالب بإنهاء لجوء إسرائيل إلى الاعتقال التعسفي، ووضع حد لقوانين
مكافحة الإرهاب
الفضفاضة والغامضة التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف: "يجب على إسرائيل أيضا إنهاء حصارها على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، وتسهيل ذلك، بكميات كافية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نشطاء أسطول الصمود لن يشاهدوا غزة إلا عبر "يوتيوب"
Lebanon 24
نتنياهو: نشطاء أسطول الصمود لن يشاهدوا غزة إلا عبر "يوتيوب"
06/05/2026 15:05:06
06/05/2026 15:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: إسرائيل لم تقدم أي دليل على اتهاماتها الموجهة لمعتقلي نشطاء أسطول الصمود
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: إسرائيل لم تقدم أي دليل على اتهاماتها الموجهة لمعتقلي نشطاء أسطول الصمود
06/05/2026 15:05:06
06/05/2026 15:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطول الصمود: إسرائيل خرّبت 21 سفينة تابعة لأسطول الصمود المدني وتركتها مهجورة وتركت مدنيين عالقين واختطفت آخرين
Lebanon 24
أسطول الصمود: إسرائيل خرّبت 21 سفينة تابعة لأسطول الصمود المدني وتركتها مهجورة وتركت مدنيين عالقين واختطفت آخرين
06/05/2026 15:05:06
06/05/2026 15:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية التركية: الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي يعد عملا من أعمال القرصنة
Lebanon 24
الخارجية التركية: الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي يعد عملا من أعمال القرصنة
06/05/2026 15:05:06
06/05/2026 15:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مكافحة الإرهاب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
البرازيل
إسبانيا
إيطاليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لصدّ مسيّرات "حزب الله"... هذا ما اشتراه الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
لصدّ مسيّرات "حزب الله"... هذا ما اشتراه الجيش الإسرائيليّ
08:00 | 2026-05-06
06/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حرب إيران.. أوروبا تدرس خطة تخص "الغاز"
Lebanon 24
وسط حرب إيران.. أوروبا تدرس خطة تخص "الغاز"
07:59 | 2026-05-06
06/05/2026 07:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك سعى لـ"استعمار المريخ".. رئيس شركة يكشف
Lebanon 24
إيلون ماسك سعى لـ"استعمار المريخ".. رئيس شركة يكشف
07:55 | 2026-05-06
06/05/2026 07:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا وافقت إيران على ما تمّ الإتّفاق عليه فإنّ "الغضب الملحميّ" سينتهي
Lebanon 24
ترامب: إذا وافقت إيران على ما تمّ الإتّفاق عليه فإنّ "الغضب الملحميّ" سينتهي
07:52 | 2026-05-06
06/05/2026 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تقرّ عقوبة "ضد التنمر".. الأطفال هم المستهدفون!
Lebanon 24
دولة تقرّ عقوبة "ضد التنمر".. الأطفال هم المستهدفون!
07:37 | 2026-05-06
06/05/2026 07:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
08:16 | 2026-05-05
05/05/2026 08:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
Lebanon 24
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
13:00 | 2026-05-05
05/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
02:30 | 2026-05-06
06/05/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
08:08 | 2026-05-05
05/05/2026 08:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
Lebanon 24
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
12:30 | 2026-05-05
05/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-05-06
لصدّ مسيّرات "حزب الله"... هذا ما اشتراه الجيش الإسرائيليّ
07:59 | 2026-05-06
وسط حرب إيران.. أوروبا تدرس خطة تخص "الغاز"
07:55 | 2026-05-06
إيلون ماسك سعى لـ"استعمار المريخ".. رئيس شركة يكشف
07:52 | 2026-05-06
ترامب: إذا وافقت إيران على ما تمّ الإتّفاق عليه فإنّ "الغضب الملحميّ" سينتهي
07:37 | 2026-05-06
دولة تقرّ عقوبة "ضد التنمر".. الأطفال هم المستهدفون!
07:10 | 2026-05-06
"دلافين كاميكازي".. إيران تُلوّح بسلاح غامض في مضيق هرمز
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
06/05/2026 15:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
06/05/2026 15:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
06/05/2026 15:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24