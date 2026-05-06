نداء من الأمم المتحدة إلى إسرائيل: لإطلاق سراح ناشطي "أسطول الصمود"

طالبت ، الأربعاء، بالإفراج "فوراً" عن البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين ضمن "أسطول الصمود" الداعم لغزة اللذين تعتقلهما إسرائيل.





كذلك، دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في "الإفادات المقلقة" عن تعرض أبو كشك وأفيلا لمعاملة سيئة جداً، بحسب "فرانس برس".





وأبو كشك وأفيلا، المحتجزان في سجن عسقلان، هما من بين عشرات الناشطين على متن "أسطول الصمود العالمي" الداعم لغزة، الذي اعترضته القوات في المياه الدولية قبالة سواحل الخميس الماضي.





وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثمين الخيطان في بيان: "ينبغي على إسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، اللذين أوقفا في المياه الدولية ونُقلا إلى إسرائيل حيث لا يزالان محتجزين من دون توجيه أي تهمة إليهما".





وأضاف: "إنّ إظهار التضامن ومحاولة إيصال مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، الذي هو في أمسّ الحاجة إليها، ليس جريمة".





وانطلق الأسطول الذي ضم أكثر من 50 سفينة من موانئ في وإسبانيا وإيطاليا بهدف كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المدمر.





واتهم ممثلو أفيلا وأبو كشك السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملة الناشطين المضربين عن الطعام منذ ستة أيام.





ولفت الخيطان إلى "الإفادات المقلقة" التي أشارت إلى تعرّض أفيلا وأبو كشك إلى "سوء معاملة شديدة"، داعياً إلى إجراء تحقيق في هذا الخصوص. وأكد ضرورة "محاسبة المسؤولين بالطرق القانونية".





وقال: "نطالب بإنهاء لجوء إسرائيل إلى الاعتقال التعسفي، ووضع حد لقوانين الفضفاضة والغامضة التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".



وأضاف: "يجب على إسرائيل أيضا إنهاء حصارها على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، وتسهيل ذلك، بكميات كافية".