تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نداء من الأمم المتحدة إلى إسرائيل: لإطلاق سراح ناشطي "أسطول الصمود"

Lebanon 24
06-05-2026 | 06:48
A-
A+
نداء من الأمم المتحدة إلى إسرائيل: لإطلاق سراح ناشطي أسطول الصمود
نداء من الأمم المتحدة إلى إسرائيل: لإطلاق سراح ناشطي أسطول الصمود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الأربعاء، بالإفراج "فوراً" عن البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، الناشطين ضمن "أسطول الصمود" الداعم لغزة اللذين تعتقلهما إسرائيل.


كذلك، دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في "الإفادات المقلقة" عن تعرض أبو كشك وأفيلا لمعاملة سيئة جداً، بحسب "فرانس برس".


وأبو كشك وأفيلا، المحتجزان في سجن عسقلان، هما من بين عشرات الناشطين على متن "أسطول الصمود العالمي" الداعم لغزة، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان الخميس الماضي.


وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثمين الخيطان في بيان: "ينبغي على إسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، اللذين أوقفا في المياه الدولية ونُقلا إلى إسرائيل حيث لا يزالان محتجزين من دون توجيه أي تهمة إليهما".


وأضاف: "إنّ إظهار التضامن ومحاولة إيصال مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، الذي هو في أمسّ الحاجة إليها، ليس جريمة".


وانطلق الأسطول الذي ضم أكثر من 50 سفينة من موانئ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإيصال الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المدمر.


واتهم ممثلو أفيلا وأبو كشك السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملة الناشطين المضربين عن الطعام منذ ستة أيام. 


ولفت الخيطان إلى "الإفادات المقلقة" التي أشارت إلى تعرّض أفيلا وأبو كشك إلى "سوء معاملة شديدة"، داعياً إلى إجراء تحقيق في هذا الخصوص. وأكد ضرورة "محاسبة المسؤولين بالطرق القانونية".


وقال: "نطالب بإنهاء لجوء إسرائيل إلى الاعتقال التعسفي، ووضع حد لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
 
 
وأضاف: "يجب على إسرائيل أيضا إنهاء حصارها على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، وتسهيل ذلك، بكميات كافية".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نشطاء أسطول الصمود لن يشاهدوا غزة إلا عبر "يوتيوب"
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 15:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: إسرائيل لم تقدم أي دليل على اتهاماتها الموجهة لمعتقلي نشطاء أسطول الصمود
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 15:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطول الصمود: إسرائيل خرّبت 21 سفينة تابعة لأسطول الصمود المدني وتركتها مهجورة وتركت مدنيين عالقين واختطفت آخرين
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 15:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي يعد عملا من أعمال القرصنة
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 15:05:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مكافحة الإرهاب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

البرازيل

إسبانيا

إيطاليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-05-06
Lebanon24
07:59 | 2026-05-06
Lebanon24
07:55 | 2026-05-06
Lebanon24
07:52 | 2026-05-06
Lebanon24
07:37 | 2026-05-06
Lebanon24
07:10 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24