خلال مُحاكمته... نتنياهو غادر القاعة فجأة لهذا السبب

وذكرت صحيفة " " أن طلب مغادرة الجلسة لبضع دقائق، للاطلاع على محتوى الظرف، وسمحت هيئة المحكمة بتنفيذ طلبه. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تلقي رئيس الوزراء ظرفًا سريًا خلال إدلائه بشهادته، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الجزئية في قضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ"الملف 4000".

وعُقدت جلسة المحاكمة، خلف أبواب مغلقة لمدة ساعتين، الأربعاء، للتداول حول قضية نشر مقالات على موقع "والا" الإلكتروني، تجامل ، وضلوع فيها.



وتعد قضية "الملف 4000" أخطر قضايا الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء نتنياهو، وتتهمه بتقديم امتيازات لشركة "بيزك"، وموقع "والا" الإخباري، مقابل تغطية إعلامية إيجابية، وتتضمن الاتهامات في القضية رشوة، واحتيال، وخيانة أمانة. (إرم نيوز)