جنازة هاني شاكر انطلقت.. العلم المصري يغطي النعش والجماهير حزينة!

انطلقت مراسم تشييع الفنان المصري الراحل هاني شاكر، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك وسط مشاركة شعبية كثيفة خيمت عليها أجواء من الحزن.

فيفي عبده، رامي صبري، أشرف زكي، مصطفى كامل، خالد ونور النبوي ميرفت أمين، إيهاب توفيق وغيرهم من نجوم مصر يودعون #هاني_شاكر في أبوشقة في pic.twitter.com/0SKu1f9u6P — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 6, 2026

وكان جثمان الفنان الراحل وصل إلى مسجد "أبو شقة" بمحافظة ، ملفوفاً بعلم مصر، حيث تمت تأدية صلاة الجنازة هناك.

وحمل المشعيون عند مدخل صورة كبيرة للراحل مرفقة بعبارة وداع مؤثرة، عكست مكانته في قلوب جمهوره.





وشهدت مراسم الجنازة حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية، من بينهم هالة ، لبلبة، فيفي عبده، بوسي شلبي، محمد العمروسي وزوجته مي فاروق، إلى جانب الإعلاميين طارق علام وأحمد موسى ومصطفى بكري، فضلاً عن عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على المشاركة في وداعه الأخير.

وظهرت زوجة الراحل، نهلة توفيق، متأثرة خلال مراسم التشييع، وسط مساندة من عدد من الفنانين، من بينهم نادية مصطفى ونادية الجندي، إضافة إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانين إيهاب توفيق ومصطفى قمر.

⚫️ نادية الجندي، مصطفى كامل، وأشرف زكي يرافقون السيدة نهلة توفيق أرملة الراحل هاني شاكر لحظة وصولها إلى مسجد أبوشقة في القاهرة لأداء صلاة الجنازة، وسط تأثر واضح وحالة من الحزن الشديد بحضور إبنهما شريف pic.twitter.com/GpK3EPvq8D — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 6, 2026





وفي سياق متصل، فرضت نقابة الصحفيين ، بالتعاون مع نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية وشركة SOKNA، إجراءات تنظيمية مشددة لتغطية الجنازة، بهدف ضبط التغطية الإعلامية والحفاظ على حرمة المناسبة.