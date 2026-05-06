تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

جنازة هاني شاكر انطلقت.. العلم المصري يغطي النعش والجماهير حزينة!

Lebanon 24
06-05-2026 | 06:54
A-
A+
جنازة هاني شاكر انطلقت.. العلم المصري يغطي النعش والجماهير حزينة!
جنازة هاني شاكر انطلقت.. العلم المصري يغطي النعش والجماهير حزينة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انطلقت مراسم تشييع الفنان المصري الراحل هاني شاكر، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك وسط مشاركة شعبية كثيفة خيمت عليها أجواء من الحزن.
 
 
Advertisement
 
 
وكان جثمان الفنان الراحل وصل إلى مسجد "أبو شقة" بمحافظة الجيزة، ملفوفاً بعلم مصر، حيث تمت تأدية صلاة الجنازة هناك.
 
 

وحمل المشعيون عند مدخل المسجد صورة كبيرة للراحل مرفقة بعبارة وداع مؤثرة، عكست مكانته في قلوب جمهوره.


وشهدت مراسم الجنازة حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية، من بينهم هالة سرحان، لبلبة، فيفي عبده، بوسي شلبي، محمد العمروسي وزوجته مي فاروق، إلى جانب الإعلاميين طارق علام وأحمد موسى ومصطفى بكري، فضلاً عن عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على المشاركة في وداعه الأخير.
 
 


وظهرت زوجة الراحل، نهلة توفيق، متأثرة خلال مراسم التشييع، وسط مساندة من عدد من الفنانين، من بينهم نادية مصطفى ونادية الجندي، إضافة إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانين إيهاب توفيق ومصطفى قمر.
 
 


وفي سياق متصل، فرضت نقابة الصحفيين المصرية، بالتعاون مع نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية وشركة SOKNA، إجراءات تنظيمية مشددة لتغطية الجنازة، بهدف ضبط التغطية الإعلامية والحفاظ على حرمة المناسبة.


وشملت الإجراءات حظر التصوير داخل المسجد أثناء الصلاة أو في المقابر خلال الدفن، مع إلزام المصورين المعتمدين بارتداء زي موحد، وتخصيص أماكن محددة للتصوير دون إعاقة المشيعين، إلى جانب توفير مواد مصورة عبر فريق احترافي يتم توزيعها على وسائل الإعلام.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب جنازة هاني شاكر.. انتقادات تطال هيفا وهبي! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: المحافظة ركيزة الأمن الغذائي وإنتاجها سيغطي السوق المحلي
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أول إطلالة لزوجة الراحل هاني شاكر بعد وفاته.. وقواعد لحضور الصحافيين جنازته اليوم
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

وسائل الإعلام

القاهرة

المصرية

الجيزة

المسجد

العمرو

سرحان

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-06
Lebanon24
09:56 | 2026-05-06
Lebanon24
09:52 | 2026-05-06
Lebanon24
09:26 | 2026-05-06
Lebanon24
09:21 | 2026-05-06
Lebanon24
09:12 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24