إيلون ماسك سعى لـاستعمار المريخ.. رئيس شركة يكشف

أدلى رئيس شركة "OpenAI" جريج بروكمان بشهادته أمام محكمة، الثلاثاء، قائلاً إن أيد تحويل شركة الناشئة إلى شركة ربحية لكنه أراد السيطرة ‌الكاملة عليها لأسباب منها مساعدته في جمع 80 مليار دولار لاستعمار كوكب .وخلال مرافعة أحد محاميي إيه.آي، قال بروكمان إن أراد في عام 2017 أن تغير "OpenAI" هيكلها المؤسسي لأنه كان من الصعب جدا على منظمة غير ربحية جمع المبلغ المالي الذي ⁠تحتاجه لبناء نماذج ذكاء اصطناعي متطورة.وقال بروكمان إن ماسك، مؤسس وسبيس إكس، أوضح أنه يريد أن يصبح رئيسا لـ"OpenAI" إذا حدث ذلك.وأوضح إن ، الرئيس التنفيذي الحالي لأوبن إيه.آي، كان المرشح الوحيد الآخر.وتحدث بروكمان عن اجتماع احتد فيه ماسك بشدة مطالبا بحصة مسيطرة في "OpenAI" بسبب خبرته في مجال الشركات.ونقل بروكمان عن ماسك قوله إنه يعتزم استخدام تلك الحصة لبناء مدينة مكتفية ذاتيا على كوكب المريخ.وأضاف بروكمان أن ‌ماسك "قال ⁠إنه يحتاج إلى 80 مليار دولار لإنشاء مدينة" على كوكب المريخ.وتابع قائلا: "في النهاية، كان يحتاج إلى السيطرة الكاملة" مشيرا إلى أن ماسك قال إنه سيكون صاحب القرار بشأن توقيت تخليه عن السيطرة الكاملة على الشركة.