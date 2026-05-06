وسط حرب إيران.. أوروبا تدرس خطة تخص "الغاز"

06-05-2026 | 07:59
وسط حرب إيران.. أوروبا تدرس خطة تخص الغاز
ذكرت وكالة "رويترز" أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يستعدون الأسبوع المقبل لمناقشة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محلياً.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز لتغطية نحو 80% من احتياجاته، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسعار واضطرابات الإمدادات، خصوصاً بعد التوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 شباط الماضي.

ورغم تمسك الاتحاد الأوروبي بخططه طويلة الأمد للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، كشفت الوثيقة التحضيرية لاجتماع وزراء الطاقة عن توجه متزايد لبحث دور موارد الغاز المحلية في تعزيز استقرار الأسعار وأمن الطاقة داخل أوروبا.

وأعدت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الوثيقة الخاصة بالاجتماع المرتقب، مستفيدة من امتلاكها احتياطيات غاز طبيعي في البحر المتوسط.

وتتضمن الوثيقة تساؤلات حول إمكانية استخدام موارد الغاز المحلية كآلية جماعية لدعم استقرار الأسعار في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

كذلك، أشارت إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة الاعتماد على الاحتياطيات المحلية دون الإضرار بالأهداف المناخية الأوروبية أو العودة إلى أنظمة كثيفة الانبعاثات الكربونية.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي، إن الهدف من المناقشات يتمثل في تبني مقاربة عملية لضمان أمن الطاقة الأوروبي وإدارة الأزمات المحتملة خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بتحقيق التوازن والاستعداد، وليس التراجع عن مسار التحول في قطاع الطاقة.

ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن هذه المناقشات تعكس انفتاحاً متزايداً داخل الاتحاد تجاه تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة أن إدارة موارد الطاقة تبقى من صلاحيات الدول الأعضاء بشكل منفصل.

استقلال في الغاز الطبيعي

وخلال السنوات العشر الماضية، تراجع إنتاج الغاز المحلي في الاتحاد الأوروبي إلى النصف تقريباً، نتيجة انخفاض الاستثمارات في مشاريع الاستكشاف الجديدة، إضافة إلى قرار هولندا إغلاق حقل "جرونينجن" العملاق للغاز بسبب المخاوف المرتبطة بالنشاط الزلزالي والأضرار التي لحقت بالمباني.

وفي المقابل، تستعد كل من رومانيا وقبرص، اللتين تمتلكان أكبر احتياطيات غاز قابلة للاستخراج تجارياً داخل الاتحاد الأوروبي، لزيادة الإنتاج المحلي خلال المرحلة المقبلة.
