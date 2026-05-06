مصدرها الصين... حشرة خطيرة قد تُسبّب الوفاة تجتاح أميركا ما هي؟

تشهد غزواً غير مسبوق للنمل الإبري الآسيوي السام، تبيّن أن مصدره من .وأطلق المسؤولون في الولايات المتحدة ناقوس الخطر مع غزو النمل لأجزاء متزايدة من الأراضي الأميركية، وهو ما يُشكل تهديداً للسلامة العامة.وقال تقرير نشرته جريدة " ميل" ، إنّ "هذه الحشرات، وموطنها الأصلي الصين، لديها لسعة قد تُسبب ردود فعل تحسسية شديدة، وفي حالات نادرة، قد تؤدي إلى الوفاة".وبحسب الصحيفة، فقد تم رصد هذا النوع الغازي لأول مرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 90 عاماً، لكن أعداده تزايدت مؤخراً لتشمل 20 ولاية أميركية على الأقل.وتشمل هذه الولايات فلوريدا، جورجيا، ألاباما، ميسيسيبي، أركنساس، تينيسي، كارولاينا الشمالية والجنوبية، كنتاكي، فرجينيا، أوهايو، بنسلفانيا، ماريلاند، كونيتيكت، رود آيلاند، ماساتشوستس، ، ويسكونسن، ولاية ، وتكساس.والنمل الإبري الآسيوي نملة صغيرة إلى متوسطة الحجم، حيث يصل طول العاملات والملكات إلى 3 ملم تقريباً.