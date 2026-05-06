قاسم مشترك بين حرب إيران ومحاولة قتل ترامب.. معلومات استخباراتية تكشف

Advertisement

وخلص تقييم صادر عن مكتب الاستخبارات والتحليل في الوزارة بتاريخ 27 نيسان، إلى أن المشتبه به كول ألين كان يحمل "مظالم اجتماعية وسياسية متعددة"، وأن الصراع مع إيران "ربما ساهم في قراره تنفيذ الهجوم"، استناداً إلى منشورات له على وسائل التواصل انتقد فيها تحركات في الحرب.والتقرير، المصنف على أنه "مذكرة حادثة حرجة"، حصلت عليه منظمة "ملكية الشعب" المعنية بالشفافية عبر طلبات السجلات العامة، وشاركته مع وكالة "رويترز". ولم يصدر تعليق فوري من وزارتي الأمن الداخلي والعدل، فيما امتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق.وكانت وزارة العدل الأميركية أضافت الثلاثاء تهمة الاعتداء على موظف فيدرالي إلى لائحة الاتهام ضد ألين، متهمة إياه بإطلاق النار على عنصر من الخدمة السرية عند نقطة تفتيش أمنية. كما يواجه تهماً أخرى تشمل الشروع في الاغتيال، وإطلاق النار أثناء ارتكاب جريمة عنف، ونقل سلاح وذخيرة بصورة غير قانونية بين الولايات. ولم يقدم ألين بعد أي إفادة.ولم يكشف المسؤولون الأميركيون الكثير عن الدافع المحتمل، مكتفين بالإشارة إلى رسالة بريد إلكتروني أرسلها ألين إلى أقاربه ليلة الهجوم، وُصفت بأنها بيان عبّر فيه عن غضبه من الإدارة، وتحدث عن رغبته في استهداف "الخائن" الذي كان يلقي خطاباً، من دون أن يذكر صراحة.وبحسب وثائق المحكمة، قال الادعاء إن ألين كان على خلاف سياسي مع ترامب، وأراد "مقاومة" سياسات وقرارات حكومية اعتبرها مرفوضة أخلاقياً.وقال مسؤول أمني رفيع لـ"رويترز" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يدقق في نشاط ألين على وسائل التواصل وبصمته الرقمية بحثاً عن الدافع، موضحاً أن "الأمر يخضع لمراجعة دقيقة".ويشمل التحقيق منشورات على حساب في منصة "بلو سكاي" مرتبط بألين، نشر خلالها رسائل مناهضة لترامب وانتقادات للتدخل الأميركي في إيران، إلى جانب مواقف حادة من سياسات الهجرة، وإيلون ، والحرب الروسية على أوكرانيا.كما راجع المحققون منشوراً يعود إلى عام 2024، اقتبس فيه حساب مرتبط بألين آية من الكتاب المقدس ووصف ترامب بـ"الشيطان" رداً على رسالة من ابنته تيفاني. وبحسب مسؤول، يهدف التركيز على نشاط ألين الرقمي أيضاً إلى دحض نظريات المؤامرة بشأن دوافعه.