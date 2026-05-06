صحة

هذه كلّ المعلومات عن فيروس "هانتا"... هل ينتقل بين البشر؟

Lebanon 24
06-05-2026 | 09:00
A-
A+
هذه كلّ المعلومات عن فيروس هانتا... هل ينتقل بين البشر؟
هذه كلّ المعلومات عن فيروس هانتا... هل ينتقل بين البشر؟
ذكر موقع "إرم نيوز" أن "فيروس هانتا" تصدر عناوين جديدة في الملف الصحي، بعد تأكيد ثلاث وفيات وخمس حالات مشتبه بإصابتها جراء هذا المرض على متن سفينة سياحية فاخرة "MV Hondius"والتي انطلقت من الأرجنتين نحو الرأس الأخضر، بحسب منظمة الصحة العالمية
ما فيروس هانتا؟
يعد "فيروس هانتا" مرضا نادرا وهو عدوى تنفسية قد تكون قاتلة، تسببه القوارض عبر فضلاتها أو لعابها أو بولها.

ينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر استنشاق هواء ملوث من خلال تطاير جزيئات من فضلات القوارض الجافة، ويحدث ذلك عادة عندما يحاول شخص ما تنظيف فضلات القوارض عبر كنسها.

كما يمكن أن يصاب الشخص بفيروس هانتا عن طريق لمس أشياء ملوثة ثم لمس الفم أو الأنف، كما يمكن انتقال الفيروس عبر تعرض الشخص إلى عض أو خدوش من القوارض، رغم أن حدوثه نادر. 
 
ينتمي هذا الفيروس إلى عائلة الأمراض الحيوانية المنشأ، أي التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

وبحسب خبيرة الأوبئة "شارلوت هامر" الأستاذة المساعدة المتخصصة في الأمراض المعدية بجامعة كامبريدج، فإن لفيروسات هانتا سلالتين رئيسيتين: سلالة “العالم القديم” المنتشرة في أوروبا وآسيا، وسلالة "العالم الجديد" الموجودة في القارة الأمريكية، وترجّح هامر أن تكون الحالات المرتبطة بالسفينة ناجمة عن “فيروس الأنديز”، وهو أحد فيروسات هانتا في أمريكا الجنوبية، خاصة في الأرجنتين.

وتكمن خطورة فيروسات "العالم الجديد" في أن أعراضها الأولية غير نوعية وتشبه أعراض الإنفلونزا، قبل أن تتطور إلى متلازمة رئوية حادة قد تكون شديدة الخطورة.

هل ينتقل الفيروس بين البشر؟
تشير الدراسات الطبية أن "فيروسات هانتا" لا تنتقل عادة بين البشر، إلا في حالات نادرة جدًا. ويحدث ذلك فقط مع نوع محدد هو “فيروس الأنديز”، في ظروف اتصال وثيق ومكثف، مثل العلاقات الحميمة أو بين المرضى والطاقم الطبي.  
 
ويضيف خبراء الصحة أن طول فترة الحضانة يجعل من الصعب تحديد زمان ومكان الإصابة بدقة.

ما أعراض فيروس هانتا؟
يمكن أن تسبب فيروسات هانتا "سلالة العالم القديم" و الموجودة في أوروبا وآسيا حمى نزفية مصحوبة بمتلازمة كلوية.

وتظهر أعراض "فيروس هانتا" عادة ما بين أسبوع وستة أسابيع من التعرض للفيروس، وقد تمتد فترة الحضانة إلى شهرين. حيث تشمل الأعراض:
الشعور العام بالتوعك، الحمى، آلام عضلية أو في البطن، سعال جاف، صداع، غثيان وقيء، وفي الحالات المتقدمة يعاني الشخص المصاب بصعوبة في التنفس.

وبالنسبة لفيروس هانتا "سلالة العالم الجديد"و الموجودة في الأمريكتين فهي تسبب متلازمة "هانتا الرئوية" ويُصيب الرئتين، ويُسبب في البداية أعراضًا شبيهة بأعراض الإنفلونزا، لكن مع مرور الوقت، قد يعاني بعض المرضى من ضيق في التنفس وضيق في الصدر، نتيجة امتلاء الرئتين بالسوائل. 

ما إجراءات الوقاية؟
بحسب خبراء الصحة يجب اتباع إجراءات النظافة والسلامة، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها القوارض، والتي تشمل:
 
- تجنب لمس القوارض الحية أو النافقة أو جحورها.
- حفظ الأغذية بشكل جيد وتنظيفها بعناية.
- تجنب التخييم قرب مواطن القوارض.
- الحفاظ على نظافة المنازل.

كما يُنصح باستخدام القفازات والتخلص من الأدوات المستعملة عند تنظيف أماكن تحتوي على مواد عضوية متحللة، مع تجنب استخدام المكانس الكهربائية التي قد تثير الغبار وتنشر الجزيئات الملوثة في الهواء.
