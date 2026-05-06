جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران؟

قال مصدران حكوميان باكستانيان مطلعان على الوساطة لوكالة " "، إن باكستان تتوقع استضافة جولة ثانية من محادثات السلام المتعثرة بين وإيران الأسبوع المقبل، سعياً لإنهاء الحرب بين الجانبين.وبحسب المصدرين، تأمل إسلام آباد أن تتوصل وطهران إلى اتفاق "أولي" قبل زيارة إلى ، المقررة بين 14 و15 أيار.وقال أحد المصدرين إن باكستان متفائلة باستئناف المحادثات الأسبوع المقبل، في ضوء التطورات الأخيرة، ومنها تعليق واشنطن ما يسمى "عملية الحرية"، إضافة إلى الإفراج هذا الأسبوع عن سفينة إيرانية محتجزة وطاقمها.وأضاف أن نحو 80% إلى 85% من بين الطرفين جرى تسويتها، لكن الملف لا يزال العقبة الأساسية أمام التفاهم.وكانت الولايات المتحدة قد رفضت في وقت سابق اقتراحاً إيرانياً بتأجيل البحث في البرنامج النووي، مقابل إدراج ملف ضمن المحادثات.إلا أن واشنطن تمسكت ببقاء الملف النووي على طاولة التفاوض، في إطار محادثات تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.