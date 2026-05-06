بين البابا لاوون الرابع عشر وموظفة مصرف... إليكم ما جرى خلال اتّصال هاتفيّ!

ذكرت صحيفة " تايمز" أن موظفة في أحد البنوك الأميركية أغلقت الخط في وجه ، الذي أراد تحديث معلومات الاتصال الخاصة به.

ونقلت الصحيفة عن الأب توم مكارثي، وهو صديق مقرب للبابا قوله إن "البابا عرف عن نفسه في المكالمة الهاتفية، وقال إنه يريد تغيير رقم هاتفه وعنوانه في سجلات البنك. وأجاب البابا على كل أسئلة الأمان، ولكن الموظفة أخبرته أن ذلك غير كاف، وأنه بحاجة لزيارة البنك شخصيا. وأخبرها البابا أنه لا يستطيع الحضور".



وأضاف أن البابا قال لها: "هل سيحدث فرقا لو أخبرتكم أنني البابا ؟".



وبعد هذا السؤال، كما ذكرت الصحيفة، قامت موظفة البنك "بإغلاق الخط".



ووفقا للصحيفة، فقد روى الأب توم مكارثي هذه القصة الأسبوع الماضي في اجتماع مع في نابرفيل، إلينوي. كما أكد في رسالة بريد إلكتروني لـ"نيويورك تايمز" صحة الحادثة.



وذكرت المجلة أن الحادثة مع البنك تمت تسويتها في نهاية المطاف بفضل تدخل كاهن لم يذكر اسمه وكان على صلة برئيس . (روسيا اليوم)