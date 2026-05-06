تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

متعلق بجنودها.. تقرير أخفته إسرائيل هذه تفاصيله

Lebanon 24
06-05-2026 | 09:56
A-
A+
متعلق بجنودها.. تقرير أخفته إسرائيل هذه تفاصيله
متعلق بجنودها.. تقرير أخفته إسرائيل هذه تفاصيله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي لا يكشف كامل المعطيات المتعلقة بتسريح آلاف الجنود خلال حرب غزة بسبب اضطرابات نفسية، معتبرة أن المؤسسة العسكرية تخفي جانباً حساساً من تداعيات الحرب على الجنود.
Advertisement

وبحسب الصحيفة، طلبت في عام 2025 من المتحدث باسم الجيش الحصول على البيانات الكاملة، لكن الطلب رُفض بحجة ضرورة تقديمه وفق قانون حرية المعلومات الإسرائيلي. وقد قُدم الطلب رسمياً في أوائل حزيران 2025، إلا أن الجيش لم يرد حتى الآن.

وأشارت "هآرتس" إلى أن هذا التأخير يخالف القانون، الذي يلزم السلطات بالرد خلال 30 يوماً، مع إمكان التمديد حتى 120 يوماً فقط في حالات خاصة. وبعد نحو شهر من تقديم الطلب، قال الجيش إنه حصل على تمديد 30 يوماً، من دون أن ينشر الأرقام.

ونقلت الصحيفة عن ضباط خدموا في مديرية شؤون الأفراد ومكتب المتحدث باسم الجيش، قولهم إن المؤسسة العسكرية تميل إلى تأخير نشر البيانات التي "لا ترضي القادة أو تخدم أهدافه".

وقال ضابط احتياط إن هناك من "يعرفون كيفية التلاعب بالأرقام والنسب المئوية وإخفاء المعلومات التي لا ترضي الجيش"، مضيفاً: "من الواضح أن الجيش لا يريد أن يعرف الجمهور مدى الضغط النفسي الذي يتعرض له الجنود".

وبحسب "هآرتس"، يرى مسؤولون في قسم الصحة العقلية بالجيش أن حجم الظاهرة غير مسبوق، وأن نشر الأرقام قد يؤثر على المعنويات العامة.

ومنذ بداية الحرب، واجه الجيش الإسرائيلي أعداداً كبيرة من الجنود الذين يعانون ضغوطاً نفسية شديدة، خصوصاً من شاركوا في القتال داخل غزة، حيث أبلغ كثيرون عن عجزهم عن العودة إلى الجبهة.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش زاد عدد ضباط الصحة النفسية، وأنشأ مراكز علاج متخصصة، فيما أبقى أرقام الانتحار المتزايدة خارج البيانات الرسمية حتى نهاية عام 2024.
وفي تموز الماضي، وبعد استفسارات من "هآرتس" وعريضة قدمتها جمعية "هاتزلاخا"، وافق الجيش على نشر بيانات السنة الأولى من الحرب، التي أظهرت تسريح 7241 ضابطاً وجندياً لأسباب نفسية.

وقالت مصادر في مديرية شؤون الأفراد إن هذا الرقم قد يكون الأعلى في تاريخ الجيش، فيما أشار ضباط إلى أنه أقل من العدد الفعلي. كما أعيد تعيين آلاف المجندين خلال الحرب في أدوار دعم أو مواقع خلفية بسبب الضغط النفسي أو الإرهاق الشديد.
وكانت إسرائيل قد شنت حرباً على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، واصلت إسرائيل هجماتها وحصارها لغزة، ما أدى إلى مقتل 837 فلسطينياً وإصابة 2381 آخرين، إضافة إلى دمار واسع.
مواضيع ذات صلة
قرار إسرائيليّ يتعلّق بالجنود في جنوب لبنان... صحيفة تكشف تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 18:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان هذه الدولة يعرض إرسال 100 ألف جنديّ إلى إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 18:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تسعى لتأمين هرمز.. تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 18:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تنفذ أميركا حصارها للموانئ الإيرانية؟ تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 18:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

الإسرائيلي

قسم الصحة

قطاع غزة

30 يوما

الجبهة

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-06
Lebanon24
10:54 | 2026-05-06
Lebanon24
10:49 | 2026-05-06
Lebanon24
10:38 | 2026-05-06
Lebanon24
10:18 | 2026-05-06
Lebanon24
10:01 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24