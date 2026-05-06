التقى حسن نصرالله عدّة مرّات... من هو أكرم الكعبي الذي تُلاحقه أميركا؟

ويُنظر إلى الكعبي باعتباره أحد أبرز قادة الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في ، وولد عام 1977، وتلقى تعليمه الديني في حوزة النجف، قبل أن ينخرط في العمل المسلح عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.



وفي عام 2013، أعلن تأسيس حركة "النجباء"، التي تحولت لاحقاً إلى واحدة من أبرز الفصائل الموالية لإيران، وشاركت بشكل واسع في القتال داخل ، لا سيما في معارك حلب.



كما لعبت الحركة دوراً في تأمين خطوط الإمداد البرية بين والعراق وسوريا، ما عزز موقعها ضمن شبكة النفوذ الإقليمي المرتبطة بطهران، ويتبنى الكعبي خطاباً متشدداً تجاه .



وتربط الكعبي علاقات عضوية بقيادات بارزة في إيران، فقد أشرف القيادي في " " عماد مغنية على دروسه العسكرية الأولى، والتقى الامين العام السابق مراراً منذ عام 2004.

كما كان الكعبي يعتبر نفسه "جندياً" تحت إمرة سليماني قائد "فيلق القدس" السابق. (الامارات 24)