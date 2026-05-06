عربي-دولي

التقى حسن نصرالله عدّة مرّات... من هو أكرم الكعبي الذي تُلاحقه أميركا؟

Lebanon 24
06-05-2026 | 10:18
التقى حسن نصرالله عدّة مرّات... من هو أكرم الكعبي الذي تُلاحقه أميركا؟
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن رصد مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تقود إلى أكرم عباس الكعبي، الأمين العام لحركة "النجباء" العراقيّة.
ويُنظر إلى الكعبي باعتباره أحد أبرز قادة الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في العراق، وولد عام 1977، وتلقى تعليمه الديني في حوزة النجف، قبل أن ينخرط في العمل المسلح عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وبرز الكعبي بداية ضمن "جيش المهدي" التابع للتيار الصدري، قبل أن ينضم لاحقاً إلى "عصائب أهل الحق".
 
وفي عام 2013، أعلن تأسيس حركة "النجباء"، التي تحولت لاحقاً إلى واحدة من أبرز الفصائل العراقية الموالية لإيران، وشاركت بشكل واسع في القتال داخل سوريا، لا سيما في معارك حلب.

كما لعبت الحركة دوراً في تأمين خطوط الإمداد البرية بين إيران والعراق وسوريا، ما عزز موقعها ضمن شبكة النفوذ الإقليمي المرتبطة بطهران، ويتبنى الكعبي خطاباً متشدداً تجاه الولايات المتحدة.

وتربط الكعبي علاقات عضوية بقيادات بارزة في إيران، فقد أشرف القيادي في "حزب الله" عماد مغنية على دروسه العسكرية الأولى، والتقى الامين العام السابق حسن نصرالله مراراً منذ عام 2004.
 
كما كان الكعبي يعتبر نفسه "جندياً" تحت إمرة قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" السابق. (الامارات 24)
 
 
