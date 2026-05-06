مشاركة إيران في كأس العالم على المحك

اشترط مهدي تاج، حصول بلاده على ضمانات من "فيفا" قبل المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، لمنع أي إساءات مرتبطة بالحرس الثوري.

وجاء هذا الموقف بعد أزمة دبلوماسية مع كندا، إثر إلغاء تأشيرة تاج أثناء توجهه لحضور كونغرس "فيفا" في فانكوفر، وهو ما فسر في على أنه تصرف مسيس قد ينعكس على مشاركة المنتخب في البطولة.

وأكد تاج أن الوفد واجه "معاملة غير لائقة" من قبل سلطات الهجرة، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار العودة، معتبرا أن كرامة الوفد كانت أولوية.

في المقابل، كشفت السلطات الكندية رواية مختلفة، حيث أوضح وزير الهجرة أن تأشيرة رئيس الاتحاد الإيراني ألغيت بالفعل أثناء الرحلة الجوية، بسبب ارتباطات مزعومة بالحرس الثوري، ما منع دخوله الأراضي الكندية. (روسيا اليوم)