زيلينسكي: خطة روسية لـنهب واسع للمعادن والحبوب في الأراضي المحتلة

زيلينسكي: خطة روسية لـ"نهب واسع" للمعادن والحبوب في الأراضي المحتلة

06-05-2026 | 12:16
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تمتلك "وثائق واضحة" تكشف خطط روسيا لاستغلال الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت الاحتلال المؤقت، ولا سيما مواردها المعدنية، وذلك استنادًا إلى تقرير قدّمه رئيس الاستخبارات الدفاعية أوليه إيفاشينكو.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار زيلينسكي إلى أن موسكو تعتزم اعتماد الأسلوب نفسه الذي استخدمته في مناطق دونباس المحتلة، من نهب للموارد وتفكيك للقطاع الصناعي.

وأضاف أن هذه الخطط تتضمن تنفيذ عمليات استكشاف جيولوجي يعقبها استخراج سريع وتصدير للمواد الخام الثمينة من ما لا يقل عن 18 موقعًا، تشمل معادن مثل التيتانيوم والليثيوم والتنتالوم والنيوبيوم والزركونيوم والموليبدينوم والغرافيت.

وأضاف أن "السلطات المحتلة"، بحسب تعبيره، تعمل أيضاً على تطوير إجراءات للاستيلاء على محصول الحبوب لهذا العام وتصديره، مؤكداً أن أوكرانيا تستعد لمواجهة هذه التحركات.


وأشار زيلينسكي إلى امتلاك كييف معلومات محدثة حول التقييمات الداخلية الروسية لتأثير العقوبات بعيدة المدى، موضحاً أن حجم الخسائر المباشرة يتزايد. 


كما كشف عن وجود تباطؤ في الإنتاج وعمليات التصدير، وتأثيرات سلبية بشكل خاص على ميزانيات الأقاليم، مضيفًا أن "الإفلاس الفعلي لجزء كبير من الميزانيات الإقليمية الروسية لا يمكن إخفاؤه".


وقال إنه أصدر مهام منفصلة للاستخبارات الدفاعية تتعلق بمنظومة الدفاع الجوي الروسية، مشيراً إلى أن "روسيا عززت خلال الأسابيع الأخيرة حلقات إضافية من الدفاع الجوي حول العاصمة عبر إعادة نشر واسعة للأنظمة من مناطق أخرى"، وهو ما اعتبره دليلاً على أن القيادة الروسية "لا تستعد لوقف إطلاق النار" الذي تم الحديث عنه مراراً.


وأضاف أن "هذه الخطوات تظهر أن موسكو أكثر قلقاً بشأن عرضها العسكري في العاصمة من بقية روسيا".


وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا اقترحت مراراً وتكراراً أن تنخرط روسيا في دبلوماسية حقيقية، وأن تضمن، من خلال وقف إطلاق النار، ثقة كافية في العملية الدبلوماسية والظروف اللازمة لتحقيق النتائج".

وأعرب عن امتنانه في ختام منشوره "لشركاء أوكرانيا لدعمهم دبلوماسيتنا واستعدادهم للرد بالمثل. يجب على روسيا اتخاذ خطوات لإنهاء حربها وتحقيق سلام حقيقي. نحن بحاجة إلى السلام. المجد لأوكرانيا". 
