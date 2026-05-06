زيلينسكي: خطة روسية لـنهب واسع للمعادن والحبوب في الأراضي المحتلة

وأضاف أن "السلطات المحتلة"، بحسب تعبيره، تعمل أيضاً على تطوير إجراءات للاستيلاء على محصول الحبوب لهذا العام وتصديره، مؤكداً أن أوكرانيا
تستعد لمواجهة هذه التحركات.
وأشار زيلينسكي إلى امتلاك كييف
معلومات محدثة حول التقييمات الداخلية الروسية لتأثير العقوبات
بعيدة المدى، موضحاً أن حجم الخسائر المباشرة يتزايد.
كما كشف عن وجود تباطؤ في الإنتاج وعمليات التصدير، وتأثيرات سلبية بشكل خاص على ميزانيات الأقاليم، مضيفًا أن "الإفلاس الفعلي لجزء كبير من الميزانيات الإقليمية الروسية لا يمكن إخفاؤه".
وقال إنه أصدر مهام منفصلة للاستخبارات الدفاعية تتعلق بمنظومة الدفاع الجوي الروسية، مشيراً إلى أن "روسيا عززت خلال الأسابيع الأخيرة حلقات إضافية من الدفاع الجوي حول العاصمة عبر إعادة نشر واسعة للأنظمة من مناطق أخرى"، وهو ما اعتبره دليلاً على أن القيادة الروسية "لا تستعد لوقف إطلاق النار" الذي تم الحديث عنه مراراً.
وأضاف أن "هذه الخطوات تظهر أن موسكو أكثر قلقاً بشأن عرضها العسكري في العاصمة من بقية روسيا".
وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا اقترحت مراراً وتكراراً أن تنخرط روسيا في دبلوماسية حقيقية، وأن تضمن، من خلال وقف إطلاق النار، ثقة كافية في العملية الدبلوماسية والظروف اللازمة لتحقيق النتائج".