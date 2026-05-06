زيلينسكي: خطة روسية لـنهب واسع للمعادن والحبوب في الأراضي المحتلة

أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده تمتلك "وثائق واضحة" تكشف خطط لاستغلال الأراضي الواقعة تحت المؤقت، ولا سيما مواردها المعدنية، وذلك استنادًا إلى تقرير قدّمه رئيس الاستخبارات الدفاعية أوليه إيفاشينكو.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار إلى أن تعتزم اعتماد الأسلوب نفسه الذي استخدمته في مناطق دونباس المحتلة، من نهب للموارد وتفكيك للقطاع الصناعي.

وأضاف أن هذه الخطط تتضمن تنفيذ عمليات استكشاف جيولوجي يعقبها استخراج سريع وتصدير للمواد الخام الثمينة من ما لا يقل عن 18 موقعًا، تشمل معادن مثل التيتانيوم والليثيوم والتنتالوم والنيوبيوم والزركونيوم والموليبدينوم والغرافيت.