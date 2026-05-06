بعد إصابته بمرضٍ سبّب اضطراباً في الخلايا العصبية… وفاة مؤسّس "سي إن إن" (صورة)

06-05-2026 | 12:28
facebook
توفي مؤسس شبكة سي إن إن تيد تورنر عن 87 عاماً، وفق ما أعلنت الشبكة الأميركية الأربعاء.

وكان تورنر قد أطلق "سي إن إن" عام 1980، لتصبح أول قناة إخبارية تبث على مدار الساعة، ما أحدث تحولاً جذرياً في أسلوب التغطية التلفزيونية التقليدية.

وسرعان ما انتشرت عالمياً، وبرز اسمها بشكل لافت خلال تغطية حرب الخليج.

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وفاته عبر منصة Truth Social قائلاً: "رحل تيد تورنر، أحد أبرز الشخصيات في التاريخ"، مضيفاً أنه كان من كبار رموز التلفزيون وصديقاً مقرّباً.

وكان تورنر قد أعلن في عام 2018 إصابته بمرض خرف أجسام ليوي، وهو اضطراب يصيب الخلايا العصبية ويتشابه في أعراضه مع مرضَي باركنسون وألزهايمر.

وُلد في سينسيناتي، وبدأ مسيرته في مجال الإعلام من خلال إدارة شركة إعلانات عائلية، قبل أن يتوسع بشراء محطات إذاعية، ثم دخول عالم التلفزيون عام 1970 عبر الاستحواذ على شبكة متعثرة في أتلانتا.

وإلى جانب نشاطه الإعلامي، عُرف تورنر بحضوره في مجالي العمل الخيري والبيئي، إذ تبرع عام 1998 بمليار دولار لصالح الأمم المتحدة لإنشاء "مؤسسة الأمم المتحدة" المعنية بالمناخ والتنمية والتكنولوجيا والصحة.

 

كما أطلق عام 1997 صندوقاً لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وأسّس عام 2015 مبادرة "محميات تيد تورنر"، التي تركز على السياحة البيئية والحفاظ على الطبيعة.

 
 
