تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قاليباف: لا نستبعد تعرض إيران لهجمات عسكرية

Lebanon 24
06-05-2026 | 15:12
A-
A+
قاليباف: لا نستبعد تعرض إيران لهجمات عسكرية
قاليباف: لا نستبعد تعرض إيران لهجمات عسكرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، إنه لا يستبعد أن تتعرض إيران لهجمات "عسكرية وإرهابية".
Advertisement

وذكر قاليباف في تسجيل صوتي بثه التلفزيون الإيراني، أن"العدو يسعى في خطته الجديدة إلى استخدام الحصار البحري كأداة لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران"، على حد تعبيره.

وأضاف أن بلاده "لا تستبعد احتمال التعرض لهجمات عسكرية، بما في ذلك هجمات إرهابية"، مشيراً إلى أن الطرف المقابل يعوّل بشكل كبير على الضغط الاقتصادي، لكنه، بحسب تعبيره، "تلقى تقارير خاطئة واتخذ قرارات غير صحيحة بناءً عليها".

وأوضح أن الخطة الأمريكية الجديدة للهدنة تهدف إلى "إثارة أجواء إعلامية داخلية بهدف تقويض التماسك الوطني ودفع إيران نحو الاستسلام".

وأضاف أن "الحكومة والبرلمان يواصلان متابعة ملف الغلاء في اجتماعات غير علنية، وأن المسؤولين يتحملون مسؤولية الحد من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطنين"، داعياً الحكومة إلى تقديم تقارير شفافة للشعب حول إجراءاتها في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي سياق خطابه، اعتبر قاليباف أن "أقوى سلاح يمكن أن يوجهه الشعب ضد العدو هو الترشيد وتقليل الاستهلاك"، داعياً إلى إطلاق حملات مجتمعية للتضامن، على غرار مبادرات سابقة مثل "إيران المتضامنة"؛ بهدف دعم الفئات المتضررة، وفق قوله.

وطالب قاليباف النخب والخبراء بتقديم مقترحات عملية لمعالجة التحديات الاقتصادية، داعياً إلى عدم انتظار المبادرات الرسمية، بل تقديم الحلول مباشرة إلى الجهات المعنية.
مواضيع ذات صلة
قاليباف: لا نستبعد الهجمات العسكرية ضدنا لا سيما الهجمات الإرهابية
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الغربية الإيرانية: تعرض مطار أرومية ونقاط أخرى لهجمات أميركية إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: تعرض معهد أبحاث محركات الدفع الفضائي في تبريز لهجمات الليلة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة البترول الكويتية: تعرّض مصفاة ميناء الأحمدي لهجمات بمسيّرات ما أدى لاندلاع حريق من دون إصابات
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:10:53 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس البرلمان

الإيراني محمد

الأمريكية

البرلمان

الإيراني

أمريكي

المعن

اصلان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-05-06
Lebanon24
16:52 | 2026-05-06
Lebanon24
16:11 | 2026-05-06
Lebanon24
16:00 | 2026-05-06
Lebanon24
14:40 | 2026-05-06
Lebanon24
14:00 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24