عربي-دولي
ماكرون في اتصال مع بزشكيان: الضربات التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات غير مبررة
Lebanon 24
06-05-2026
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون في اتصال مع نظيره
الإيراني
مسعود بيزشكيان أمس الأربعاء "الضربات غير المبررة التي استهدفت منشآت مدنية" في
الإمارات
"وعددا من السفن".
وقال ماكرون عبر منصة "إكس" إنه شدد خلال الاتصال نفسه على أهمية المهمة المتعددة الجنسيات التي أعلنتها
فرنسا
والمملكة المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز حالما يسوّى النزاع.
وأعلن ماكرون أيضا أن مجموعة حاملة الطائرات
الفرنسية
"شارل ديغول" تتجه جنوب قناة السويس نحو البحر الأحمر.
وتأتي إعادة تموضع حاملة الطائرات "شارل ديغول"، التي تعمل بالطاقة النووية، وسفن مرافقتها ضمن مهمة مقترحة تقودها فرنسا وبريطانيا لاستعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز فور توافر الظروف المناسبة.
ووفق ما ذكر ماكرون، عبر منصة إكس "قد يساعد ذلك في استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين، وهو أمر منفصل تماما عن أطراف الحرب".
وشدد ماكرون على أن "عودة الهدوء إلى مضيق هرمز ستساعد في دفع المفاوضات بشأن
القضايا
النووية، والصواريخ الباليستية، والوضع الإقليمي. وسيؤدي الأوروبيون دورهم في هذا الشأن".
