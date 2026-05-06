ماكرون في اتصال مع بزشكيان: الضربات التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات غير مبررة

دان ماكرون في اتصال مع نظيره مسعود بيزشكيان أمس الأربعاء "الضربات غير المبررة التي استهدفت منشآت مدنية" في "وعددا من السفن".وقال ماكرون عبر منصة "إكس" إنه شدد خلال الاتصال نفسه على أهمية المهمة المتعددة الجنسيات التي أعلنتها والمملكة المتحدة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز حالما يسوّى النزاع.وأعلن ماكرون أيضا أن مجموعة حاملة الطائرات "شارل ديغول" تتجه جنوب قناة السويس نحو البحر الأحمر.وتأتي إعادة تموضع حاملة الطائرات "شارل ديغول"، التي تعمل بالطاقة النووية، وسفن مرافقتها ضمن مهمة مقترحة تقودها فرنسا وبريطانيا لاستعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز فور توافر الظروف المناسبة.ووفق ما ذكر ماكرون، عبر منصة إكس "قد يساعد ذلك في استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين، وهو أمر منفصل تماما عن أطراف الحرب".وشدد ماكرون على أن "عودة الهدوء إلى مضيق هرمز ستساعد في دفع المفاوضات بشأن النووية، والصواريخ الباليستية، والوضع الإقليمي. وسيؤدي الأوروبيون دورهم في هذا الشأن".