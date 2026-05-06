عربي-دولي
كوريا الشمالية: غير ملتزمين بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية
06-05-2026
|
23:20
أعلنت
وكالة الأنباء
المركزية
الكورية
الشمالية أن البلاد غير ملتزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية.
ونقلت الوكالة عن كيم سونغ الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى
الأمم المتحدة
القول في بيان اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وبعض الدول "تفسد الأجواء" في مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار
النووي
الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بإثارة قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.
وأضاف أن موقف
كوريا الشمالية
كدولة لديها أسلحة نووية "لا يتغير وفقا للتصريحات الرنانة أو الرغبة أحادية الجانب لأطراف خارجية".
وأشار إلى أن وضع البلاد كدولة مسلحة نوويا تم "تكريسه في
الدستور
، معلنا بشفافية مبادئ استخدام الأسلحة النووية".
وهدّدت بيونغيانغ بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1993، وفعلت ذلك رسميا في 2003.
ومنذ ذلك الحين أجرت ست تجارب نووية، ما عرّضها للعديد من قرارات
مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة، ويعتقد أنها تملك عشرات الرؤوس الحربية النووية.
