بسبب احتفالات 9 أيار.. موسكو توجه تحذيرا لكييف

طالبت البعثات الأجنبية في أمس الأربعاء بضمان "الإجلاء في الوقت المناسب" لموظفيها ومواطنيها من العاصمة في حال شنّت هجمات على أثناء الاحتفال بعيد النصر في التاسع من أيار، محذّرة من أن ردّها سيكون "حتميا".ودعت مذكرة روسية البعثات الأجنبية في كييف إلى "ضمان الإجلاء في الوقت المناسب" للعاملين فيها ولرعاياها "نظرا لحتمية توجيه ضربة انتقامية على كييف" في حال قامت أوكرانيا بعرقلة احتفالات التاسع من أيار في موسكو.وتحتفل روسيا بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية كل عام في 9 أيار بعرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء.وأعلنت موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و9 أيار تزامنا مع الاحتفالات.وانتقد الرئيس الأوكراني روسيا لمطالبتها بوقف إطلاق النار في 9 أيار ، معتبرا أن موسكو تخشى أن "تحلق المسيّرات الأوكرانية فوق الساحة الحمراء".واقترحت أوكرانيا وقف إطلاق النار في 6 أيار، وهو ما تجاهلته روسيا.