تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
علاقات إبستين تلاحق وزير التجارة الاميركي
Lebanon 24
07-05-2026
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
واجه
وزير التجارة
الأميركي هوارد لوتنيك ضغوطاً سياسية متزايدة، بعد انتقادات حادة من ديمقراطيين في
الكونغرس
بسبب علاقاته بجيفري إبستين، وسط اتهامات له بتضليل الرأي العام ودعوات إلى استقالته.
Advertisement
وتجري لجنة رقابية في مجلس النواب تحقيقاً في الشبكة المحيطة بإبستين، رجل الأعمال الذي توفي في السجن عام 2019، بما في ذلك مصادر ثروته وما إذا كان أشخاص نافذون قد ساعدوا في حمايته.
وأظهرت وثائق نُشرت في وقت سابق من هذا العام أن لوتنيك حافظ على اتصالات مع إبستين لفترة أطول مما كان قد أقر به سابقاً.
وخلال جلسة استماع في
مجلس الشيوخ
، قال لوتنيك إنه زار
جزيرة
إبستين الخاصة في الكاريبي عام 2012، أي
بعد سنوات
من إدانة إبستين عام 2008 بجرائم جنسية مرتبطة بقصّر.
ونفى لوتنيك ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أنه لم يشاهد أي نشاط إجرامي خلال الزيارة العائلية.
وقال النائب
الديمقراطي
رو خانا إن لوتنيك حاول إعادة صياغة تصريحات سابقة قال فيها إنه لن يرغب أبداً في الوجود داخل غرفة واحدة مع إبستين بعد اجتماع عام 2005. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزارة التجارة الصينية: العقوبات الأميركية ينبغي عدم الاعتراف بها
Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية: العقوبات الأميركية ينبغي عدم الاعتراف بها
07/05/2026 10:09:15
07/05/2026 10:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية: لا نعترف بالعقوبات الأميركية بشأن استيراد النفط الإيراني
Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية: لا نعترف بالعقوبات الأميركية بشأن استيراد النفط الإيراني
07/05/2026 10:09:15
07/05/2026 10:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الاقتصاد تلاحق المخالفين: محاضر ضبط بالجملة في مختلف المناطق
Lebanon 24
وزارة الاقتصاد تلاحق المخالفين: محاضر ضبط بالجملة في مختلف المناطق
07/05/2026 10:09:15
07/05/2026 10:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن: التجارة من وإلى إيران عبر البحر "توقفت تماماً"
Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن: التجارة من وإلى إيران عبر البحر "توقفت تماماً"
07/05/2026 10:09:15
07/05/2026 10:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التجارة
روسيا اليوم
مجلس الشيوخ
الديمقراطي
بعد سنوات
الكونغرس
سنوات من
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الاسرائيلي نشره.. فيديو لعمليات عسكرية في الجنوب
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي نشره.. فيديو لعمليات عسكرية في الجنوب
02:50 | 2026-05-07
07/05/2026 02:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اعترضتها بالقذائف.. واشنطن تعطل ناقلة إيرانية حاولت كسر الحصار
Lebanon 24
اعترضتها بالقذائف.. واشنطن تعطل ناقلة إيرانية حاولت كسر الحصار
02:41 | 2026-05-07
07/05/2026 02:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تحسم موقفها من العقوبات على إيران.. ما علاقة مضيق هرمز؟
Lebanon 24
فرنسا تحسم موقفها من العقوبات على إيران.. ما علاقة مضيق هرمز؟
02:31 | 2026-05-07
07/05/2026 02:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يواصل الهجوم على البابا لاوون…ويختلق تصريحاً له عن ايران!
Lebanon 24
ترامب يواصل الهجوم على البابا لاوون…ويختلق تصريحاً له عن ايران!
02:30 | 2026-05-07
07/05/2026 02:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الانتخابات.. مستشارو ترامب يتحركون خوفا من الأسعار!
Lebanon 24
قبل الانتخابات.. مستشارو ترامب يتحركون خوفا من الأسعار!
02:12 | 2026-05-07
07/05/2026 02:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
Lebanon 24
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
14:50 | 2026-05-06
06/05/2026 02:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
09:30 | 2026-05-06
06/05/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
13:37 | 2026-05-06
06/05/2026 01:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
14:23 | 2026-05-06
06/05/2026 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
14:54 | 2026-05-06
06/05/2026 02:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:50 | 2026-05-07
الجيش الاسرائيلي نشره.. فيديو لعمليات عسكرية في الجنوب
02:41 | 2026-05-07
اعترضتها بالقذائف.. واشنطن تعطل ناقلة إيرانية حاولت كسر الحصار
02:31 | 2026-05-07
فرنسا تحسم موقفها من العقوبات على إيران.. ما علاقة مضيق هرمز؟
02:30 | 2026-05-07
ترامب يواصل الهجوم على البابا لاوون…ويختلق تصريحاً له عن ايران!
02:12 | 2026-05-07
قبل الانتخابات.. مستشارو ترامب يتحركون خوفا من الأسعار!
01:52 | 2026-05-07
محسن مهدوي مجدداً أمام الترحيل.. واتهامات بتكميم الأصوات المؤيدة لفلسطين
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
07/05/2026 10:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
07/05/2026 10:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
07/05/2026 10:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24