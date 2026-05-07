علاقات إبستين تلاحق وزير التجارة الاميركي

07-05-2026 | 00:34
علاقات إبستين تلاحق وزير التجارة الاميركي
A+
A-
واجه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ضغوطاً سياسية متزايدة، بعد انتقادات حادة من ديمقراطيين في الكونغرس بسبب علاقاته بجيفري إبستين، وسط اتهامات له بتضليل الرأي العام ودعوات إلى استقالته.
وتجري لجنة رقابية في مجلس النواب تحقيقاً في الشبكة المحيطة بإبستين، رجل الأعمال الذي توفي في السجن عام 2019، بما في ذلك مصادر ثروته وما إذا كان أشخاص نافذون قد ساعدوا في حمايته.
وأظهرت وثائق نُشرت في وقت سابق من هذا العام أن لوتنيك حافظ على اتصالات مع إبستين لفترة أطول مما كان قد أقر به سابقاً.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، قال لوتنيك إنه زار جزيرة إبستين الخاصة في الكاريبي عام 2012، أي بعد سنوات من إدانة إبستين عام 2008 بجرائم جنسية مرتبطة بقصّر.
ونفى لوتنيك ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أنه لم يشاهد أي نشاط إجرامي خلال الزيارة العائلية.
وقال النائب الديمقراطي رو خانا إن لوتنيك حاول إعادة صياغة تصريحات سابقة قال فيها إنه لن يرغب أبداً في الوجود داخل غرفة واحدة مع إبستين بعد اجتماع عام 2005. (روسيا اليوم)
