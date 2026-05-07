علاقات إبستين تلاحق وزير التجارة الاميركي

واجه الأميركي هوارد لوتنيك ضغوطاً سياسية متزايدة، بعد انتقادات حادة من ديمقراطيين في بسبب علاقاته بجيفري إبستين، وسط اتهامات له بتضليل الرأي العام ودعوات إلى استقالته.وتجري لجنة رقابية في مجلس النواب تحقيقاً في الشبكة المحيطة بإبستين، رجل الأعمال الذي توفي في السجن عام 2019، بما في ذلك مصادر ثروته وما إذا كان أشخاص نافذون قد ساعدوا في حمايته.وأظهرت وثائق نُشرت في وقت سابق من هذا العام أن لوتنيك حافظ على اتصالات مع إبستين لفترة أطول مما كان قد أقر به سابقاً.وخلال جلسة استماع في ، قال لوتنيك إنه زار إبستين الخاصة في الكاريبي عام 2012، أي من إدانة إبستين عام 2008 بجرائم جنسية مرتبطة بقصّر.ونفى لوتنيك ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أنه لم يشاهد أي نشاط إجرامي خلال الزيارة العائلية.وقال النائب رو خانا إن لوتنيك حاول إعادة صياغة تصريحات سابقة قال فيها إنه لن يرغب أبداً في الوجود داخل غرفة واحدة مع إبستين بعد اجتماع عام 2005. (روسيا اليوم)