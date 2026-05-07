تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بهذه الكلمات.. توبيخ بلجيكي للسفير الأميركي

Lebanon 24
07-05-2026 | 00:36
A-
A+
بهذه الكلمات.. توبيخ بلجيكي للسفير الأميركي
بهذه الكلمات.. توبيخ بلجيكي للسفير الأميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو انتقاداً حاداً للسفير الأميركي لدى بلجيكا بيل وايت، متهماً إياه بالتدخل في الشؤون الداخلية والقضائية للبلاد، ومطالباً إياه بإظهار "قدر أكبر من التحفظ".
Advertisement

وجاء الموقف البلجيكي بعد منشورات للسفير وايت على منصة "إكس"، انتقد فيها قرار النيابة العامة في أنتويرب مقاضاة 3 أشخاص من الطائفة اليهودية بتهمة إجراء عمليات ختان ديني من دون ترخيص طبي.
ووصف السفير الأميركي الإجراء القضائي بأنه "وصمة عار مخجلة" و"معاد للسامية"، كما اتهم الحكومة البلجيكية بـ"التقاعس السياسي".

ورد بريفو عبر المنصة نفسها قائلاً: "أدعوكم إلى إظهار قدر أكبر من التحفظ ورؤية دوركم في سياقه المناسب. من غير المقبول انتقاد دولة علناً وتشويه صورتها لمجرد أنكم لا توافقون عل
ى الإجراءات القضائية".
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يلفت فيها انتباه السفير الأميركي إلى هذه المسألة، متسائلاً: "هل تعتبرون أنه من المقبول أن يفعل سفيرنا في واشنطن الشيء نفسه؟".

وشدد وزير الخارجية البلجيكي على أن القضاء في بلاده يعمل باستقلالية كاملة، وأنه "ليس من شأن السفير أن يملي الأجندة على الحكومة".

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تضامنه مع السفير وايت، واعتبر القضية "خطاً أحمر على المجتمع البلجيكي"، داعياً الحكومة البلجيكية إلى إيجاد حل يسمح بممارسة الطقوس اليهودية بحرية.
وكان السفير الأميركي قد استُدعي إلى وزارة الخارجية البلجيكية في شباط الماضي على خلفية تصريحات مماثلة، حيث ذكّره الدبلوماسيون البلجيكيون بالتزاماته بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة.
وأكدت الخارجية البلجيكية، في بيان صادر عن مكتب بريفو، أهمية فصل السلطات في الديمقراطية البلجيكية، مشيرة إلى أن التحقيق يجري من قبل سلطة قضائية مستقلة تماماً عن الحكومة.
وشدد البيان على أن بلجيكا تدين "بشكل دائم وواضح" جميع أشكال معاداة السامية والعنصرية، لكنها أكدت أن الحوار الدبلوماسي يجب أن يقوم على احترام المؤسسات والسيادة.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من السفارة الأميركية في بروكسل أو من وزارة الخارجية الأميركية على التوبيخ البلجيكي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
البزري والسفير البلجيكي في صيدا: جولة تفقدية لمراكز الإيواء ونداء استغاثة للنازحين
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إسرائيل: دعونا نستمتع بهذه اللحظة بعد اللقاء اللبناني الاسرائيلي الاول قبل أكثر من عقود
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مقال ظريف يشعل السجال.. توبيخ وتحذير رسمي في إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إبنة الممثل الراحل بيار شمعون تستذكره بهذه الكلمات المؤثّرة
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 10:09:21 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

روسيا اليوم

الديمقراطية

الديمقراطي

الإسرائيلي

دبلوماسي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-05-07
Lebanon24
02:41 | 2026-05-07
Lebanon24
02:31 | 2026-05-07
Lebanon24
02:30 | 2026-05-07
Lebanon24
02:12 | 2026-05-07
Lebanon24
01:52 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24