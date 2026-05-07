أنجبت منه 4 أطفال.. حبيبة إيلون ماسك تكشف تفاصيل لافتة عن علاقتهما الشخصية والمهنية

07-05-2026 | 01:40
أنجبت منه 4 أطفال.. حبيبة إيلون ماسك تكشف تفاصيل لافتة عن علاقتهما الشخصية والمهنية
تشهد المحكمة الفيدرالية بمدينة أوكلاند الأميركية منذ أسبوعين جلسات محاكمة في القضية التي رفعها الملياردير الأميركي إيلون ماسك ضد شركة "أوبن إيه آي"، وقد أدلت شيفون زيليس (Shivon Zilis)، المديرة التنفيذية في شركة "نيورالينك"، بشهادتها.
وكشفت زيليس البالغة من العمر 40 عاماً في شهادتها أمس الأربعاء تفاصيل لافتة تتعلق بطبيعة علاقتها الشخصية والمهنية بماسك.
وبينت المستشارة السابقة في "أوبن إيه آي" أنها أنجبت من ماسك 4 أطفال، وليس طفلين فقط كما كان يعتقد.

وقالت إنها قررت الإنجاب من ماسك في نهاية 2020، بعدما عرض عليها "التبرع" لتكوين أسرة، مشيرة إلى أن العلاقة كانت "أفلاطونية" في بدايتها ومعتمدة على تقنية التلقيح الاصطناعي (IVF).
لكنها كشفت لاحقا خلال الجلسة أن علاقتهما الرومانسية بدأت في 2016، وهو نفس العام الذي بدأت فيه العمل كمستشارة في "OpenAI".

هذا ولفتت إلى أنها تعيش في منزلها الخاص في أوستن، تكساس، بينما يقيم ماسك معها أحياناً عند زيارته الأطفال، غير أن ماسك وصفها سابقا بأنها شريكته، ما أثار بعض اللغط حول علاقتهما.

كما كشفت زيليس أنها وقعت اتفاقية عدم إفصاح مع ماسك بخصوص علاقتهما وأطفالهما، لكنها اضطرت لإبلاغ "OpenAI" ووالدها عندما تواصلت معها الصحافة (Business Insider) لنشر الخبر لأول مرة في 2022، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان".

ونفت زيليس أن تكون قد عملت كـ "جاسوسة" خلال تواجدها في أوبن إي آي، بين 2020 و2023، لا سيما مع توتر العلاقة بين ماسك وسام ألتمان المدير التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي التي كان ماسك ساهم في تأسيسها سابقاً، قبل أن يدب الخلاف بينهما إثر تحويلها إلى شركة ربحية.

وبينت هذه الجلسة أن شيفون لم تكن مجرد مستشارة في "أوبن إيه آي" أو موظفة في "نيورالينك" ولا حتى مجرد أم لبعض أطفال ماسك الـ14، إنما شريكة حياته وكاتمة بعض أسراره المهمة أيضاً على ما يبدو.(العربية)


