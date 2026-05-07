تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

قبل الانتخابات.. مستشارو ترامب يتحركون خوفا من الأسعار!

Lebanon 24
07-05-2026 | 02:12
A-
A+
قبل الانتخابات.. مستشارو ترامب يتحركون خوفا من الأسعار!
قبل الانتخابات.. مستشارو ترامب يتحركون خوفا من الأسعار! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر حاكم ولاية نيوهامبشير السابق كريس سونونو وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، خلال زيارة إلى واشنطن، من أن أسعار تذاكر الطيران المرتفعة أساساً قد تصعد أكثر إذا لم تنتهِ الحرب على إيران قريباً.
Advertisement

وسونونو، وهو جمهوري ويرأس مجموعة "Airlines for America" الممثلة لعدد من كبرى شركات الطيران، دق ناقوس الخطر منذ أسابيع لدى مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذراً من التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار وقود الطائرات.

وبحسب مصادر مطلعة، بدأ مستشارو ترامب يشعرون بقلق متزايد من أن يدفع الجمهوريون ثمناً سياسياً نتيجة ارتفاع كلفة الوقود، خصوصاً قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من مستشاري ترامب دفعوا باتجاه إنهاء الحرب، على أمل أن تبدأ الأسعار بالتراجع قبل موعد الانتخابات.

وتسببت الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والبنزين.
كما تضاعفت أسعار وقود الطائرات تقريباً منذ بدء الحرب، وبقيت عند مستويات مرتفعة، ما دفع شركات طيران إلى رفع أسعار التذاكر ومحاولة تمرير جزء من الكلفة إلى المستهلكين، إلى جانب تقليص بعض الرحلات غير المربحة.

وفي آذار، ارتفع سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية ذهاباً وإياباً داخل الولايات المتحدة بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 570 دولاراً. ورغم ذلك، لم تؤدِ الأسعار المرتفعة حتى الآن إلى تراجع الحجوزات.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً رغم ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن حجوزات السفر الجوي بقيت مرتفعة، فيما عبّر بيسنت عن ثقته بأن الأسعار ستنخفض لاحقاً.
وكان ترامب قد اعتبر في تصريحات سابقة أن سعر النفط الحالي "ثمن ضئيل جداً مقابل التخلص من سلاح نووي لدى أشخاص مختلين عقلياً".

بدوره، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن امتلاك إيران سلاحاً نووياً قد يمنحها نفوذاً أكبر لإبقاء مضيق هرمز مغلقاً، ما قد يرفع أسعار الوقود إلى 8 أو 9 دولارات للغالون.

وفي الأيام الأخيرة، اتخذ ترامب خطوات باتجاه إنهاء الحرب، بينها تعليق "مشروع ممر الحرية" لمساعدة السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، معرباً عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وتراجعت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل بعد تقارير عن جهود وساطة لإطلاق مفاوضات جديدة تهدف إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح المضيق.
وأكد البيت الأبيض أن الإدارة كانت تتوقع اضطرابات قصيرة الأجل في أسواق الطاقة، وأن لديها خططاً للتخفيف من آثارها، بما في ذلك خطوات لخفض تكاليف نقل النفط والعمل مع ممثلي القطاع لمعالجة مخاوفهم. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مصادر: مستشارو ترامب يرغبون في إنهاء الحرب سعيا لخفض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 12:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
خوفاً من الأسعار.. زحف مبكر نحو المزارع في المغرب والسبب صادم!
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 12:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن 3 من مستشاري ترامب: نعتقد أن الرئيس سيرغب في إنهاء العمليات الرئيسية قبل نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 12:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
خوفاً من الصواريخ... أين عقد نتنياهو مؤتمره الصحافيّ قبل قليل؟
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 12:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الجمهوري

إسرائيل

على أمل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2026-05-07
Lebanon24
05:33 | 2026-05-07
Lebanon24
05:06 | 2026-05-07
Lebanon24
04:48 | 2026-05-07
Lebanon24
04:27 | 2026-05-07
Lebanon24
04:24 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24