ترامب يواصل الهجوم على البابا لاوون…ويختلق تصريحاً له عن ايران!

يواصل الرئيس الأميركي هجومه على البابا لاوون الرابع عشر ، في محاولة لتصويره على أنه "متساهل" مع ، رغم أن الوقائع والتصريحات الرسمية الصادرة عن الفاتيكان لا تتضمن أي موقف يؤيد امتلاك لسلاح نووي.وخلال مؤتمره الصحافي، ادّعى أن البابا لاوون قال إن "إيران يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً" وهو تصريح نفت صحته تقارير تدقيق مستقلة، إضافة إلى غياب أي موقف مماثل في سجل الفاتيكان أو تصريحات البابا العلنية.وبحسب المعطيات المتداولة، فإن البابا لاوون كان من أبرز الشخصيات الدولية التي انتقدت الضربات الأميركية – على إيران، داعياً إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات، انطلاقاً من موقف أخلاقي يرفض توسيع الحرب في المنطقة.وترى أوساط مطلعة أن ترامب يحاول إعادة صياغة الخلاف مع البابا على أنه خلاف حول "التشدد تجاه إيران"، بدلاً من التركيز على جوهر موقف الفاتيكان القائم على رفض الحروب وما يرافقها من تداعيات إنسانية.