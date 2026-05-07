تصريح ساخر لقاليباف يثير تفاعلاً واسعاً

في تصريح لافت حمل طابعاً ساخراً، غرّد ، : "عملية ثق بي يا أخي فشلت، والآن نعود إلى الروتين مع عملية فوكسيوس".

وأثار تصريح موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل، خصوصاً بسبب استخدامه تعبير "فوكسيوس"، الذي اعتبره متابعون تلاعباً لغوياً بين كلمة "فو" التي تعني "خاطىء" واسم موقع "أكسيوس" الأميركي.



وبحسب المصادر، بدا أن قاليباف يسخر من تقارير وتسريبات إعلامية أميركية، لا سيما بعد تقرير نشره موقع "أكسيوس" تحدث عن اتفاق وشيك لإنهاء الحرب مع ، معتبراً أن ما يُنشر يدخل ضمن إطار الحرب النفسية أو الترويج الاعلامي.



