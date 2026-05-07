تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
اعترضتها بالقذائف.. واشنطن تعطل ناقلة إيرانية حاولت كسر الحصار
Lebanon 24
07-05-2026
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الولايات المتحدة
تعطيل ناقلة
النفط
الإيرانية
الفارغة "إم/تي حسنة" في خليج
عمان
، بعدما حاولت اختراق الحصار البحري والتوجه نحو ميناء إيراني.
Advertisement
وبحسب
القيادة المركزية
الأميركية، وقع الحادث في 6 أيار، قرابة الساعة الرابعة مساءً بتوقيت
كييف
، بعدما وجهت القوات الأميركية تحذيرات متكررة إلى طاقم الناقلة، مؤكدة أن مسارها ينتهك الحصار المفروض على السواحل الإيرانية.
وبعد تجاهل التحذيرات، أُرسلت مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر هورنت" من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" لاعتراض الناقلة.
وأطلقت المقاتلة عدة قذائف عيار 20 ملم على دفة الناقلة، ما أدى إلى تعطيل قدرتها على المناورة ووقف تقدمها باتجاه
إيران
.
وقال مسؤولون أميركيون إن الحصار لا يزال سارياً بالكامل على جميع السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.
وكانت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قد استخدمت، في نيسان الماضي، مدفعها لإيقاف سفينة إيرانية في بحر العرب، بعدما استهدفت غرفة المحرك بقذائف من مدفع "Mk 45"، ما أدى إلى تعطيلها.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: أطلقنا قذائف تجاه ناقلة نفط إيرانية حاولت خرق الحصار
Lebanon 24
الجيش الأميركي: أطلقنا قذائف تجاه ناقلة نفط إيرانية حاولت خرق الحصار
07/05/2026 12:57:03
07/05/2026 12:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"واشنطن بوست": 5 ناقلات نفط إيرانية حاولت كسر الحصار بإخفاء بياناتها الملاحية ولاحقتها أميركا خلال اليومين الماضيين
Lebanon 24
"واشنطن بوست": 5 ناقلات نفط إيرانية حاولت كسر الحصار بإخفاء بياناتها الملاحية ولاحقتها أميركا خلال اليومين الماضيين
07/05/2026 12:57:03
07/05/2026 12:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
34 ناقلة نفط إيرانية تتخطى الحصار الأميركي
Lebanon 24
34 ناقلة نفط إيرانية تتخطى الحصار الأميركي
07/05/2026 12:57:03
07/05/2026 12:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي: اعتراض سفينة شحن ترفع علم إيران حاولت اختراق الحصار
Lebanon 24
الجيش الأميركي: اعتراض سفينة شحن ترفع علم إيران حاولت اختراق الحصار
07/05/2026 12:57:03
07/05/2026 12:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية
الولايات المتحدة
النفط الإيراني
الإيرانية
الإيراني
امل على
النفط
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الباكستانية: لا نعلم مكان التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران
Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: لا نعلم مكان التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران
05:42 | 2026-05-07
07/05/2026 05:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابع الذي تغتاله اسرائيل.. استشهاد نجل خليل الحيّة
Lebanon 24
الرابع الذي تغتاله اسرائيل.. استشهاد نجل خليل الحيّة
05:33 | 2026-05-07
07/05/2026 05:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان ثلاث بلدات جنوبية
Lebanon 24
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان ثلاث بلدات جنوبية
05:06 | 2026-05-07
07/05/2026 05:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
14 بنداً على طاولة طهران.. هل تقترب نهاية الحرب؟
Lebanon 24
14 بنداً على طاولة طهران.. هل تقترب نهاية الحرب؟
04:48 | 2026-05-07
07/05/2026 04:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوقفوا المباراة".. حملة إيرلندية ضد مواجهة إسرائيل
Lebanon 24
"أوقفوا المباراة".. حملة إيرلندية ضد مواجهة إسرائيل
04:27 | 2026-05-07
07/05/2026 04:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
Lebanon 24
كان على عهد نصرالله.. من هو مالك بلوط المستهدف في الضاحية؟
14:50 | 2026-05-06
06/05/2026 02:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
Lebanon 24
على ركام بيته الجنوبيّ.. رحل أبو علي وبقيت الحسرة
09:30 | 2026-05-06
06/05/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
Lebanon 24
صواريخ "GBU" في غارة حارة حريك.. ماذا تعني هذه القنابل؟
13:37 | 2026-05-06
06/05/2026 01:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
Lebanon 24
"ثغرة أمنية" تكررت في الضاحية اليوم.. آخر استهداف كشفها
14:23 | 2026-05-06
06/05/2026 02:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن شقة "ضربة الضاحية".. ماذا كشفت؟
14:54 | 2026-05-06
06/05/2026 02:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:42 | 2026-05-07
الخارجية الباكستانية: لا نعلم مكان التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران
05:33 | 2026-05-07
الرابع الذي تغتاله اسرائيل.. استشهاد نجل خليل الحيّة
05:06 | 2026-05-07
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان ثلاث بلدات جنوبية
04:48 | 2026-05-07
14 بنداً على طاولة طهران.. هل تقترب نهاية الحرب؟
04:27 | 2026-05-07
"أوقفوا المباراة".. حملة إيرلندية ضد مواجهة إسرائيل
04:24 | 2026-05-07
إسرائيل تؤكد: عمليتنا نجحت في الضاحية الجنوبية لبيروت
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
07/05/2026 12:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
07/05/2026 12:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
07/05/2026 12:57:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24