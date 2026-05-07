عربي-دولي

اعترضتها بالقذائف.. واشنطن تعطل ناقلة إيرانية حاولت كسر الحصار

07-05-2026 | 02:41
اعترضتها بالقذائف.. واشنطن تعطل ناقلة إيرانية حاولت كسر الحصار
أعلنت الولايات المتحدة تعطيل ناقلة النفط الإيرانية الفارغة "إم/تي حسنة" في خليج عمان، بعدما حاولت اختراق الحصار البحري والتوجه نحو ميناء إيراني.
وبحسب القيادة المركزية الأميركية، وقع الحادث في 6 أيار، قرابة الساعة الرابعة مساءً بتوقيت كييف، بعدما وجهت القوات الأميركية تحذيرات متكررة إلى طاقم الناقلة، مؤكدة أن مسارها ينتهك الحصار المفروض على السواحل الإيرانية.

وبعد تجاهل التحذيرات، أُرسلت مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر هورنت" من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" لاعتراض الناقلة.

وأطلقت المقاتلة عدة قذائف عيار 20 ملم على دفة الناقلة، ما أدى إلى تعطيل قدرتها على المناورة ووقف تقدمها باتجاه إيران.

وقال مسؤولون أميركيون إن الحصار لا يزال سارياً بالكامل على جميع السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

وكانت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قد استخدمت، في نيسان الماضي، مدفعها لإيقاف سفينة إيرانية في بحر العرب، بعدما استهدفت غرفة المحرك بقذائف من مدفع "Mk 45"، ما أدى إلى تعطيلها.
