اعترضتها بالقذائف.. واشنطن تعطل ناقلة إيرانية حاولت كسر الحصار

وبحسب الأميركية، وقع الحادث في 6 أيار، قرابة الساعة الرابعة مساءً بتوقيت ، بعدما وجهت القوات الأميركية تحذيرات متكررة إلى طاقم الناقلة، مؤكدة أن مسارها ينتهك الحصار المفروض على السواحل الإيرانية.وبعد تجاهل التحذيرات، أُرسلت مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر هورنت" من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" لاعتراض الناقلة.وأطلقت المقاتلة عدة قذائف عيار 20 ملم على دفة الناقلة، ما أدى إلى تعطيل قدرتها على المناورة ووقف تقدمها باتجاه .وقال مسؤولون أميركيون إن الحصار لا يزال سارياً بالكامل على جميع السفن التي تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.وكانت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قد استخدمت، في نيسان الماضي، مدفعها لإيقاف سفينة إيرانية في بحر العرب، بعدما استهدفت غرفة المحرك بقذائف من مدفع "Mk 45"، ما أدى إلى تعطيلها.