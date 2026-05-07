من الرباط.. ولادة "الشبكة الأفريقية للبرلمانات المنفتحة" لتعزيز الشفافية

شهد مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط تأسيس "الشبكة للبرلمانات المنفتحة"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبادل الخبرات بين البرلمانات الأفريقية، مع اعتماد الرباط مقراً دائماً لسكرتاريتها وتولي رئاستها.وتهدف الشبكة إلى الترافع عن قضايا القارة وترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة وتوظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء التشريعي. كما تسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين، لا سيما الشباب والنساء، وتسهيل الوصول إلى المعلومات لتقوية الثقة في المؤسسات والحفاظ على الذاكرة الأفريقية.وفي كلمته، أكد مجلس النواب ، محمد غيات، أن هذه الخطوة تأتي إدراكاً لضرورة انفتاح المؤسسات التشريعية في تجويد الممارسة وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام، بما يتماشى مع قيم الشفافية والمحاسبة. ويرى مراقبون أن تشكل فضاءً استراتيجياً لتقوية صوت القارة الأفريقية ضمن منظومة الحكومات المنفتحة دولياً.