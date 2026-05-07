"أوقفوا المباراة".. حملة إيرلندية ضد مواجهة إسرائيل

ووجّهت مجموعة "الرياضة الإيرلندية من أجل فلسطين" رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حرب غزة، وبانتهاك لوائح "اليويفا" و"الفيفا" عبر السماح بإقامة مباريات على أراض فلسطينية محتلة.وفي تشرين الثاني 2025، صوّت 93 في المئة من أعضاء الاتحاد الإيرلندي لصالح تفويض قيادته بالضغط على لتعليق عضوية إسرائيل، وهو ما يقول ناشطون إن على الاتحاد احترامه وتنفيذه.في المقابل، تنفي إسرائيل أن تكون قواتها ارتكبت أفعالاً ترقى إلى إبادة جماعية في غزة.وتواصلت "رويترز" مع الاتحادين الإيرلندي والإسرائيلي لكرة القدم لطلب تعليق على القضية.وحملت الرسالة عنوان "أوقفوا المباراة"، ووقّع عليها لاعبون في الدوري الإيرلندي، إلى جانب المدرب السابق للمنتخب برايان كير، واللاعبة السابقة لويز كوين، الفائزة مرتين بجائزة أفضل لاعبة.كما ضمت قائمة الموقعين أسماء فنية وثقافية، بينها فرقة الروك الإيرلندية "فونتينز دي.سي"، والممثل المرشح لجائزة الأوسكار ستيفن ريا.ومن المقرر أن تستضيف إيرلندا منتخب إسرائيل على ملعب "أفيفا" في دبلن في 4 تشرين الأول، فيما يُنتظر أن تقام مباراة أخرى في 27 أيلول على ملعب محايد، باعتبارها مباراة على أرض إسرائيل.وقال روبرتو لوبيز، قائد شامروك روفرز ورئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إيرلندا: "لا يمكننا تجاهل الكارثة الإنسانية في فلسطين؛ فقدان الأرواح هناك يجب أن يتقدم على أي اعتبارات رياضية".وأضاف لوبيز، المولود في دبلن والمتوقع مشاركته مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم في حزيران: "لدى إيرلندا فرصة لتكون في موقع الريادة وأن تفعل ما لم يفعله الآخرون".وتشارك إسرائيل في مسابقات "اليويفا" منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، بعد استبعادها من مسابقات الاتحاد الآسيوي في السبعينيات، إثر رفض عدد من الدول الآسيوية مواجهتها.في المقابل، قال رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن إن المباراتين أمام إسرائيل يجب أن تقاما، مضيفاً لصحيفة "آيريش تايمز": "لقد انتقدنا وعارضنا بشدة سياسات الحكومة ، ولا سيما في غزة، كما أدنا بشدة هجوم على إسرائيل".وتابع: "أعتقد أن الرياضة تصبح مجالاً معقداً عندما تتداخل مع السياسة".وكان الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيرلندي ديفيد كوريل قد قال في شباط الماضي إن المنتخب لا يملك خياراً سوى الالتزام بالمباريات المقررة، أو المخاطرة بالإضرار بالمصالح الرياضية طويلة الأمد لكرة القدم الإيرلندية، بما في ذلك احتمال الاستبعاد من مسابقات مستقبلية.وأظهر استطلاع أجرته "رابطة مشجعي كرة القدم الإيرلندية" أن 76 في المئة من المشاركين يعارضون إقامة المباراة. (رويترز)