تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"أوقفوا المباراة".. حملة إيرلندية ضد مواجهة إسرائيل

Lebanon 24
07-05-2026 | 04:27
A-
A+
أوقفوا المباراة.. حملة إيرلندية ضد مواجهة إسرائيل
أوقفوا المباراة.. حملة إيرلندية ضد مواجهة إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انضم عدد من لاعبي كرة القدم الإيرلنديين البارزين إلى حملة تطالب جمهورية إيرلندا بمقاطعة مباراة مقررة أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية لاحقاً هذا العام.
Advertisement

ووجّهت مجموعة "الرياضة الإيرلندية من أجل فلسطين" رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حرب غزة، وبانتهاك لوائح "اليويفا" و"الفيفا" عبر السماح بإقامة مباريات على أراض فلسطينية محتلة.

وفي تشرين الثاني 2025، صوّت 93 في المئة من أعضاء الاتحاد الإيرلندي لصالح تفويض قيادته بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتعليق عضوية إسرائيل، وهو ما يقول ناشطون إن على الاتحاد احترامه وتنفيذه.

في المقابل، تنفي إسرائيل أن تكون قواتها ارتكبت أفعالاً ترقى إلى إبادة جماعية في غزة.

وتواصلت "رويترز" مع الاتحادين الإيرلندي والإسرائيلي لكرة القدم لطلب تعليق على القضية.

وحملت الرسالة عنوان "أوقفوا المباراة"، ووقّع عليها لاعبون في الدوري الإيرلندي، إلى جانب المدرب السابق للمنتخب برايان كير، واللاعبة السابقة لويز كوين، الفائزة مرتين بجائزة أفضل لاعبة.

كما ضمت قائمة الموقعين أسماء فنية وثقافية، بينها فرقة الروك الإيرلندية "فونتينز دي.سي"، والممثل المرشح لجائزة الأوسكار ستيفن ريا.

ومن المقرر أن تستضيف إيرلندا منتخب إسرائيل على ملعب "أفيفا" في دبلن في 4 تشرين الأول، فيما يُنتظر أن تقام مباراة أخرى في 27 أيلول على ملعب محايد، باعتبارها مباراة على أرض إسرائيل.

وقال روبرتو لوبيز، قائد شامروك روفرز ورئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إيرلندا: "لا يمكننا تجاهل الكارثة الإنسانية في فلسطين؛ فقدان الأرواح هناك يجب أن يتقدم على أي اعتبارات رياضية".

وأضاف لوبيز، المولود في دبلن والمتوقع مشاركته مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم في حزيران: "لدى إيرلندا فرصة لتكون في موقع الريادة وأن تفعل ما لم يفعله الآخرون".

وتشارك إسرائيل في مسابقات "اليويفا" منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، بعد استبعادها من مسابقات الاتحاد الآسيوي في السبعينيات، إثر رفض عدد من الدول الآسيوية مواجهتها.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن إن المباراتين أمام إسرائيل يجب أن تقاما، مضيفاً لصحيفة "آيريش تايمز": "لقد انتقدنا وعارضنا بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما في غزة، كما أدنا بشدة هجوم حماس على إسرائيل".

وتابع: "أعتقد أن الرياضة تصبح مجالاً معقداً عندما تتداخل مع السياسة".

وكان الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيرلندي ديفيد كوريل قد قال في شباط الماضي إن المنتخب لا يملك خياراً سوى الالتزام بالمباريات المقررة، أو المخاطرة بالإضرار بالمصالح الرياضية طويلة الأمد لكرة القدم الإيرلندية، بما في ذلك احتمال الاستبعاد من مسابقات مستقبلية.

وأظهر استطلاع أجرته "رابطة مشجعي كرة القدم الإيرلندية" أن 76 في المئة من المشاركين يعارضون إقامة المباراة. (رويترز)
مواضيع ذات صلة
نصّار: موقف حزب الله الرافض لنزع السلاح يضعف موقف الدولة في مواجهة إسرائيل دبلوماسيا
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" تستنكر حملة ضد الوزير مرقص
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستوقف إسرائيل قتالها ضد "حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: إسرائيل تستعد لحملة عسكرية مطولة ضد حزب الله في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:26:20 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

الاتحاد الأوروبي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الأوروبي

جمهورية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-05-07
Lebanon24
08:00 | 2026-05-07
Lebanon24
07:50 | 2026-05-07
Lebanon24
07:38 | 2026-05-07
Lebanon24
07:00 | 2026-05-07
Lebanon24
06:40 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24