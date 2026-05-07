تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

14 بنداً على طاولة طهران.. هل تقترب نهاية الحرب؟

Lebanon 24
07-05-2026 | 04:48
A-
A+
14 بنداً على طاولة طهران.. هل تقترب نهاية الحرب؟
14 بنداً على طاولة طهران.. هل تقترب نهاية الحرب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران، يُنتظر أن تقدم إيران خلال الساعات المقبلة ردها على المقترح الأميركي لوقف الحرب، والذي يتضمن 14 بنداً.
Advertisement
ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر إقليمي مطلع أن طهران تدرس الرد، على أن تسلمه اليوم.
وبحسب مسؤولين أميركيين، يطلب المقترح من إيران إقراراً رسمياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، إلى جانب تفكيك منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.
كما ينص على تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً، وتسليم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. ولم تتضح بعد الجهة التي قد تتسلم هذه الكمية في حال وافقت طهران، مع الإشارة إلى أن روسيا كانت قد عرضت سابقاً تسلمها.
ويتضمن المقترح أيضاً رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، مقابل إلغاء القيود الإيرانية المفروضة عملياً على العبور عبر مضيق هرمز.
وكان ترامب قد ألمح، في مقابلة مع شبكة "PBS"، إلى بعض بنود المقترح، مشيراً إلى أن بلاده قد لا تكون الجهة التي ستتسلم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.
وأوضح أن عودة إيران إلى التخصيب بنسبة 4% بعد انتهاء فترة التجميد ليست واردة ضمن الاتفاق، مؤكداً أن طهران "ستتعهد بعدم تشغيل منشآتها النووية تحت الأرض"، في إشارة إلى فوردو ونطنز وأصفهان.
كما قال إن واشنطن ستخفف العقوبات على إيران إذا تم الاتفاق، ملمحاً إلى إمكان إنجاز صفقة قبل زيارته إلى الصين الأسبوع المقبل.
لكن ترامب لوّح في المقابل بتصعيد عسكري في حال رفضت طهران، قائلاً: "أعتقد أن هناك فرصاً جيدة لأن ينتهي الأمر، لكن إن لم ينتهِ، فسيتعين علينا قصفهم بلا هوادة".
من جهتها، أبقت إيران الباب مفتوحاً، إذ قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن "الخطة والمقترح الأميركي لا يزالان قيد المراجعة"، وفق وكالة "إيسنا".
وفي السياق، عبّر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أمله في أن يفتح "الزخم" الناتج عن تعليق العملية العسكرية الطريق أمام اتفاق طويل الأمد.
ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط، أغلقت طهران عملياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إنتاج النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
وردت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان، في محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران ودفعها إلى قبول الشروط الأميركية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وكالة فارس عن مصادر: إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشّرات... هل اقتربت الحرب من النهاية؟
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
القصَّة في التوقيت.. هل اقتربت نهاية حرب إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

سي أن أن

الإيراني

العقوبات

من جهته

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-05-07
Lebanon24
08:00 | 2026-05-07
Lebanon24
07:50 | 2026-05-07
Lebanon24
07:38 | 2026-05-07
Lebanon24
07:00 | 2026-05-07
Lebanon24
06:40 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24