الرابع الذي تغتاله اسرائيل.. استشهاد نجل خليل الحيّة

كما أوضح نعيم اليوم الخميس أن عزام وهو الابن الرابع للحية الذي يلقى حتفه في هجمات إسرائيلية، توفي متأثرا بإصابات ألمت به في هجوم إسرائيلي ليل أمس الأربعاء. بعد إصابته بغارة إسرائيلية، أكد القيادي الكبير في حركة مقتل أحد أبناء في غزة وكبير مفاوضيها في المحادثات التي تجري بوساطة أميركية حول مستقبل القطاع.

وكانت غارات إسرائيلية سابقة أسفرت عن مقتل ثلاثة آخرين من أبناء الحية الذي يعيش خارج القطاع. إذ أسفرت غارة إسرائيلية في العام الماضي استهدفت قيادات حماس عن مقتل ابنه، لكن الحية نجا.



كما قُتل ابنان آخران في محاولات إسرائيلية سابقة لاغتياله، في غارات على غزة عامي 2008 و2014.