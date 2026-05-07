مبعوث أوكراني يلتقي مسؤولين أميركيين في ميامي

قال مصدر لوكالة "رويترز" إن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف وصل إلى ميامي لعقد اجتماع مع ممثلين أمريكيين، وذلك بعد تعثر محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية في ‌ خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت كييف تأمل في أن يزور المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أوكرانيا في وقت سابق من هذا الربيع، لكن الزيارة لم تتم.

وتحول تركيز إلى حد كبير بعيدا عن أوكرانيا وسط الحرب الدائرة في .

ولم يقدم المصدر مزيدا ⁠من التفاصيل. وتتعثر المحادثات التي تتوسط فيها بشأن منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وتطالب كييف بسحب قواتها من أجزاء من المنطقة التي فشلت في الاستيلاء عليها في غزوها الشامل المستمر منذ أربع سنوات. وتقول أوكرانيا إنها لن تتنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها.

وعُقدت الجولة الأحدث من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة ممثلين أمريكيين في شباط. ومنذ ذلك الحين، لم يجر ممثلو أوكرانيا وروسيا سوى محادثات ‌منفصلة ⁠مع الفريق الأمريكي.

وأجرى الرئيس الأميركي ونظيره الروسي مكالمة هاتفية في 29 نيسان لمناقشة وقف إطلاق نار محتمل.

وأعلنت وقفا لإطلاق النار يومي الثامن والتاسع من أيار، وهي الفترة التي تحتفل فيها بانتصار الاتحاد ⁠السوفيتي على ألمانيا النازية وتقيم عرضا عسكريا في موسكو، وهو حدث له أهمية كبيرة للكرملين.

وقالت أوكرانيا إن روسيا لا تريد وقف إطلاق النار إلا لحماية استعراضها ⁠العسكري، حيث يساورها القلق من هجمات الطائرات المسيرة ، وعرضت وقفا لإطلاق النار مفتوح المدة يبدأ في السادس من مايو أيار.

وهددت روسيا باستهداف وسط كييف إذا هاجمت أوكرانيا موسكو. واتهمت كييف روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار، قائلة إنها سترد بالمثل على تصرفات روسيا.