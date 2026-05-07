نتنياهو مطالب بتسليم ملفه الطبي بعد كشف إصابته بالسرطان

أمرت المحكمة، اليوم الخميس، بتسليم ملفه الطبي داخل ظرف مغلق، إلى جانب وثائق توضّح توقيت اكتشاف إصابته بالسرطان، وذلك في إطار دعوى تشهير رفعها ضد أشخاص تداولوا مزاعم تتعلق بوضعه الصحي.ويأتي القرار بعد نحو أسبوعين من نشر تقريرًا طبيًا سنويًا كشف أن خضع، قبل عدة أشهر، لعملية جراحية وعلاج إشعاعي لاستئصال ورم سرطاني في البروستاتا، من دون الإعلان عن الأمر للرأي العام في حينه.

وفي رسالة وجّهها إلى متابعيه عبر تطبيق " "، قال نتنياهو إن نشر التقرير الطبي تأخر شهرين بناءً على طلبه الشخصي، مبررًا ذلك بعدم رغبته في نشره "في ذروة الحرب"، وحتى لا يمنح ، على حد تعبيره، فرصة لترويج "دعاية كاذبة" ضد .



ووصف نتنياهو اكتشاف الورم بأنه "مشكلة طبية صغيرة تمت معالجتها بالكامل"، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، حسبما نقلت هيئة البث . (إرم نيوز)