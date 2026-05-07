لاعبون أيرلنديون يطالبون بمقاطعة مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية

07-05-2026 | 10:41
لاعبون أيرلنديون يطالبون بمقاطعة مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية
انضم عدد من لاعبي كرة القدم الإيرلنديين البارزين إلى مجموعة من الفنانين والمشاهير في حملة تدعو جمهورية أيرلندا إلى مقاطعة مباراتها المرتقبة أمام إسرائيل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية هذا العام.

وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة أصدرتها مجموعة “الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين”، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” خلال الحرب في غزة، وبمخالفة لوائح الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم من خلال إقامة مباريات على أراض فلسطينية محتلة.

وأشار الموقعون إلى أن أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم كانوا قد صوّتوا في تشرين الثاني 2025 بأغلبية كبيرة لمنح قيادته تفويضاً بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتعليق عضوية إسرائيل، معتبرين أن الاتحاد مطالب بتنفيذ هذا القرار.

وضمت قائمة الموقعين لاعبين في الدوري الأيرلندي، والمدرب السابق للمنتخب برايان كير، واللاعبة الدولية السابقة لويز كوين، إضافة إلى شخصيات فنية وثقافية، بينها فرقة الروك الأيرلندية “فونتينز دي.سي” والممثل ستيفن ريا المرشح سابقاً لجائزة الأوسكار.

ومن المقرر أن تستضيف أيرلندا منتخب إسرائيل في دبلن يوم 4 تشرين الأول المقبل، فيما يُتوقع إقامة مباراة أخرى مصنفة على أرض إسرائيل في ملعب محايد يوم 27 أيلول.

وقال قائد فريق شامروك روفرز ورئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أيرلندا، روبرتو لوبيز، إن “الكارثة الإنسانية في فلسطين يجب أن تتقدم على أي اعتبارات رياضية”، داعياً أيرلندا إلى اتخاذ موقف قيادي في هذا الملف.

في المقابل، نفت إسرائيل ارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية، بينما أكد رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن أن المباراتين يجب أن تُقامَا كما هو مقرر.

