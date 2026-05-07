واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق محدود

أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود وموقت يهدف إلى وقف الحرب، عبر مسودة لإطار عمل يجري التفاوض بشأنها بين الجانبين.

وحسب المصادر، فإن إطار العمل المقترح سيُنفذ على ثلاث مراحل تشمل إنهاء الحرب، ومعالجة أزمة ، وفتح نافذة تفاوض تمتد 30 يوماً لمتابعة المحادثات بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن الخطة الجديدة تستند إلى قصيرة الأمد بدلاً من اتفاق سلام شامل، ما يعكس حجم الخلافات القائمة حالياً بين الجانبين.

وأشارت إلى أن واشنطن وطهران خفّضتا سقف التوقعات بشأن التوصل إلى تسوية شاملة تتعلق بالبرنامج ومصير اليورانيوم عالي التخصيب.

كما لا تزال الخلافات قائمة بشأن مدة تعليق أنشطتها النووية ضمن أي اتفاق محتمل، في وقت تستمر فيه الاتصالات للتوصل إلى تفاهم يخفف التصعيد بين الطرفين.