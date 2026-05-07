محادثات أميركية ـ أوكرانية لبحث إنهاء الحرب مع روسيا

أعلنت كييف، اليوم الخميس، أن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف أجرى مباحثات مع مسؤولين أميركيين في ولاية فلوريدا، تناولت سبل إنهاء الحرب مع روسيا، في وقت تشهد فيه المفاوضات تعثرًا على خلفية التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "فرانس برس".
Advertisement
وقال مستشار الاتصالات في الرئاسة الأوكرانية، دميترو ليتفين، ردًا على سؤال للصحفيين بشأن تقارير تحدثت عن زيارة عمروف: "نعم، لقد سافر، وقدّم بالفعل تقريره إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وستُكشف تفاصيل إضافية قريبًا".
وكانت الولايات المتحدة قد أجرت، الثلاثاء، محادثات مع روسيا تناولت آخر التطورات المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية.