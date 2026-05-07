محادثات أميركية ـ أوكرانية لبحث إنهاء الحرب مع روسيا

أعلنت كييف، اليوم الخميس، أن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف أجرى مباحثات مع مسؤولين أميركيين في ولاية فلوريدا، تناولت سبل إنهاء الحرب مع ، في وقت تشهد فيه المفاوضات تعثرًا على خلفية التطورات المتسارعة في ، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال مستشار الاتصالات في الرئاسة الأوكرانية، دميترو ليتفين، ردًا على سؤال للصحفيين بشأن تقارير تحدثت عن زيارة عمروف: "نعم، لقد سافر، وقدّم بالفعل تقريره إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وستُكشف تفاصيل إضافية قريبًا".

وكانت قد أجرت، الثلاثاء، محادثات مع روسيا تناولت آخر التطورات المرتبطة بالحرب الأميركية على ، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية.