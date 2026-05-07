محادثات أميركية ـ أوكرانية لبحث إنهاء الحرب مع روسيا

07-05-2026 | 11:46
محادثات أميركية ـ أوكرانية لبحث إنهاء الحرب مع روسيا
أعلنت كييف، اليوم الخميس، أن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف أجرى مباحثات مع مسؤولين أميركيين في ولاية فلوريدا، تناولت سبل إنهاء الحرب مع روسيا، في وقت تشهد فيه المفاوضات تعثرًا على خلفية التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال مستشار الاتصالات في الرئاسة الأوكرانية، دميترو ليتفين، ردًا على سؤال للصحفيين بشأن تقارير تحدثت عن زيارة عمروف: "نعم، لقد سافر، وقدّم بالفعل تقريره إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وستُكشف تفاصيل إضافية قريبًا".

وكانت الولايات المتحدة قد أجرت، الثلاثاء، محادثات مع روسيا تناولت آخر التطورات المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الوزير ماركو روبيو، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الأميركية الروسية، والحرب في كل من أوكرانيا وإيران.


وقالت الوزارة: "تحدث الوزير روبيو، اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بناءً على طلب الأخير، وناقش الطرفان العلاقات الأميركية الروسية، والحرب في أوكرانيا وإيران".


وصرح روبيو بعد حديثه مع لافروف للصحفيين في البيت الأبيض، قائلًا إنه لا يعلم ما إذا كانت موسكو ستدعم مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز. 


وحين سُئل روبيو عن احتمالات الدعم الروسي أجاب: "لا أعلم ما إذا كان سيفلت القرار من الفيتو أم لا. واشنطن أعادت صياغة نص القرار وهو ليس معقدًا"، مضيفًا: "أعتقد أن هذا اختبار حقيقي للأمم المتحدة كهيئة قادرة على حل المشاكل العالمية".
