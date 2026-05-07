إيران: لم نتوصل بعد إلى نتيجة بشأن المقترح الأميركي

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، إن "طهران لم تتوصل بعد إلى نتيجة بشأن المقترح ولم تقدم أي رد إلى أميركا"، على ما نقلت " " عن وكالة محلية.



وكانت وسائل إعلام أميركية، بينها شبكة " إن" وموقع "أكسيوس"، نشرت بعض التفاصيل في الخطة الأميركية، وقالت إنها تبحث في وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات، كما طالبت بشحن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.







وبحسب تقارير أميركية، يتضمن مشروع مذكرة التفاهم إطارًا أوليًا لوقف العمليات العسكرية، على أن يتبعه مسار تفاوضي يمتد 30 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.



وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي إن المحادثات الأخيرة مع إيران كانت "إيجابية جدًا"، معربًا عن اعتقاده بأن فرص التوصل إلى اتفاق باتت قائمة.

في المقابل، أعلنت طهران أنها تواصل دراسة المقترح الأميركي، على أن تنقل ردّها النهائي عبر الوسطاء الباكستانيين، وسط تسريبات تشير إلى أن المفاوضات تتركز على ثلاث ملفات أساسية تشكّل جوهر الخلاف بين الطرفين.

وتقضي التفاهمات المطروحة ببدء رفع تدريجي للحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، مقابل تخفيف القيود التي فرضتها طهران على حركة الملاحة في المضيق، بما يتيح استئناف عبور السفن التجارية وناقلات عبر الممر الذي يمر من خلاله نحو خمس تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا.

ومن المنتظر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأسبوع المقبل، وفودًا من وإيران، في خطوة تُنظر إليها على أنها قد تمهّد لتقدم لافت نحو اتفاق محتمل بين الجانبين.