عربي-دولي

للحد من "القيصريات".. دولة عربية تتخذ قرارا بإجراء الولادات الأولى مجاناً بالكامل

Lebanon 24
08-05-2026 | 04:44
للحد من القيصريات.. دولة عربية تتخذ قرارا بإجراء الولادات الأولى مجاناً بالكامل
أقر وزير الصحة في مصر وافق الدكتور خالد عبد الغفار قرارا بإجراء عملية الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة "مجاناً" بالكامل، داخل المستشفيات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وتعزيز صحة المرأة.
وأتى هذا القرار لتشجيع السيدات على اختيار "الولادة الطبيعية" كخيار طبي أمثل وأكثر أماناً، والحد من الارتفاع الكبير في معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية، والتي قد تحمل مضاعفات صحية للأم والجنين.

 كما جاءت هذه المبادرة بالتزامن مع حملات توعية موسعة تؤكد الفوائد الصحية للولادة الطبيعية للأم والطفل، في محاولة لإعادة التوازن إلى معدلات الولادة داخل المستشفيات المصرية، بعد سنوات من الارتفاع الملحوظ في نسب الولادات القيصرية.
 
