اليورانيوم الإيراني إلى باكستان.. هل تبدأ طهران تفكيك ورقتها النووية الأهم؟

كتبت "آرم نيوز": تشهد مساعي التفاهم بين وطهران حول مذكرة "الصفحة الواحدة" حالة من التذبذب، في ظل حديث عن احتمال الانتقال إلى مسار تفاوضي خلال الأسابيع المقبلة، بينما تؤكد الخارجية أنها لم تصل إلى أي خلاصة نهائية ولم تقدّم حتى الآن رداً على المقترح الأميركي.

ويرى مراقبون أن تحاول الابتعاد عن حافة المواجهة العسكرية والتوجه نحو مفاوضات تقوم على "إدارة الخسائر"، غير أن هذا المسار يواجه تحديات داخلية مرتبطة بنفوذ الحرس الثوري، ما يرفع في المقابل احتمالات التصعيد والعودة إلى المواجهة.

وفي حال موافقة طهران على مذكرة "الصفحة الواحدة" التي طرحها الرئيس الأمريكي ، يُتوقع أن تشمل التفاهمات خطوات تتعلق بتجميد التخصيب ونقل كميات من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، مع احتمال أن تتولى باكستان استقباله بدلاً من ، وفق ما يشير إليه مختصون في الشأن .

ويصف أستاذ الدراسات الإيرانية الدكتور نبيل الحيدري المشهد بأن "لإيران وجهين، علني متشدد يهدف إلى إظهار القوة داخلياً وخارجياً، وآخر خفي يقوم على تقديم تنازلات تحت الضغط".



وأضاف أن إيران تسعى فعلياً إلى الانتقال من حافة الحرب نحو "تفاوض النجاة"، بهدف امتصاص الخسائر الداخلية، في ظل تراجع حاد في العملة إلى نحو 1.9 مليون ريال مقابل الدولار، وارتفاع التضخم والغلاء، إلى جانب تداعيات عسكرية واستراتيجية متراكمة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو احتواء خطر الانفجار الداخلي "المكتوم".

وبحسب الحيدري، فإن طهران لم توقف التفاوض لكنها لا تعلن عنه رسمياً، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كان على تواصل مباشر مع الأمريكي دي فانس، حيث جرى التفاهم على عدد من النقاط، إلا أن المسار تعرقل بفعل الخط المتشدد داخل إيران بقيادة الحرس الثوري.

كما أوضح أن مذكرة "الصفحة الواحدة" قد تفتح الباب أمام اتفاق محتمل، بعد ما وصفه بتنازلات إيرانية تتعلق بوقف التخصيب ونقل اليورانيوم إلى الخارج، مع طرح سيناريوهات تجعل من باكستان خياراً محتملاً لاستقباله.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن إسلام آباد تعمل على صياغة تسوية تقوم على تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 12 عاماً كحل وسط، في مقابل تباين كبير بين واشنطن التي طالبت بـ20 عاماً وطهران التي تمسكت بخمس سنوات، متوقعاً أن يحضر الملف الصاروخي بقوة في المفاوضات المرتقبة بعد نحو شهر في حال التوافق على المذكرة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن استعداد بلاده لوقف الحرب واستئناف التفاوض مع ، مع التشديد على حقوق الشعب الإيراني، مؤكداً أن بلاده "مستعدة لإنهاء الحرب في إطار القانون والثوابت الدولية، مع مواصلة المسار الدبلوماسي بجدية"، بحسب وكالة "إرنا".

في المقابل، يستبعد الباحث في مركز ستاندرد للدراسات الدكتور فرهاد دزه يي قدرة بزشكيان على إحداث اختراق حقيقي، في ظل الطابع البروتوكولي لمنصبه، مشيراً إلى أن إيران تتحرك بين هدنة مثقلة بالضغوط ومحاولة للحد من الخسائر الداخلية قدر الإمكان.