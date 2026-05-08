تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اليورانيوم الإيراني إلى باكستان.. هل تبدأ طهران تفكيك ورقتها النووية الأهم؟

Lebanon 24
08-05-2026 | 07:00
A-
A+
اليورانيوم الإيراني إلى باكستان.. هل تبدأ طهران تفكيك ورقتها النووية الأهم؟
اليورانيوم الإيراني إلى باكستان.. هل تبدأ طهران تفكيك ورقتها النووية الأهم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت "آرم نيوز": تشهد مساعي التفاهم بين واشنطن وطهران حول مذكرة "الصفحة الواحدة" حالة من التذبذب، في ظل حديث عن احتمال الانتقال إلى مسار تفاوضي خلال الأسابيع المقبلة، بينما تؤكد الخارجية الإيرانية أنها لم تصل إلى أي خلاصة نهائية ولم تقدّم حتى الآن رداً على المقترح الأميركي.

ويرى مراقبون أن إيران تحاول الابتعاد عن حافة المواجهة العسكرية والتوجه نحو مفاوضات تقوم على "إدارة الخسائر"، غير أن هذا المسار يواجه تحديات داخلية مرتبطة بنفوذ الحرس الثوري، ما يرفع في المقابل احتمالات التصعيد والعودة إلى المواجهة.

وفي حال موافقة طهران على مذكرة "الصفحة الواحدة" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُتوقع أن تشمل التفاهمات خطوات تتعلق بتجميد التخصيب ونقل كميات من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، مع احتمال أن تتولى باكستان استقباله بدلاً من روسيا، وفق ما يشير إليه مختصون في الشأن الإيراني.

ويصف أستاذ الدراسات الإيرانية الدكتور نبيل الحيدري المشهد بأن "لإيران وجهين، علني متشدد يهدف إلى إظهار القوة داخلياً وخارجياً، وآخر خفي يقوم على تقديم تنازلات تحت الضغط".

Advertisement

 إيران والانتقال من حافة الحرب 

وأضاف أن إيران تسعى فعلياً إلى الانتقال من حافة الحرب نحو "تفاوض النجاة"، بهدف امتصاص الخسائر الداخلية، في ظل تراجع حاد في العملة إلى نحو 1.9 مليون ريال مقابل الدولار، وارتفاع التضخم والغلاء، إلى جانب تداعيات عسكرية واستراتيجية متراكمة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو احتواء خطر الانفجار الداخلي "المكتوم".

وبحسب الحيدري، فإن طهران لم توقف التفاوض لكنها لا تعلن عنه رسمياً، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كان على تواصل مباشر مع نائب الرئيس الأمريكي دي فانس، حيث جرى التفاهم على عدد من النقاط، إلا أن المسار تعرقل بفعل الخط المتشدد داخل إيران بقيادة الحرس الثوري.

كما أوضح أن مذكرة "الصفحة الواحدة" قد تفتح الباب أمام اتفاق محتمل، بعد ما وصفه بتنازلات إيرانية تتعلق بوقف التخصيب ونقل اليورانيوم إلى الخارج، مع طرح سيناريوهات تجعل من باكستان خياراً محتملاً لاستقباله.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن إسلام آباد تعمل على صياغة تسوية تقوم على تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 12 عاماً كحل وسط، في مقابل تباين كبير بين واشنطن التي طالبت بـ20 عاماً وطهران التي تمسكت بخمس سنوات، متوقعاً أن يحضر الملف الصاروخي بقوة في المفاوضات المرتقبة بعد نحو شهر في حال التوافق على المذكرة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن استعداد بلاده لوقف الحرب واستئناف التفاوض مع الولايات المتحدة، مع التشديد على حقوق الشعب الإيراني، مؤكداً أن بلاده "مستعدة لإنهاء الحرب في إطار القانون والثوابت الدولية، مع مواصلة المسار الدبلوماسي بجدية"، بحسب وكالة "إرنا".

في المقابل، يستبعد الباحث في مركز ستاندرد للدراسات الدكتور فرهاد دزه يي قدرة بزشكيان على إحداث اختراق حقيقي، في ظل الطابع البروتوكولي لمنصبه، مشيراً إلى أن إيران تتحرك بين هدنة مثقلة بالضغوط ومحاولة للحد من الخسائر الداخلية قدر الإمكان.


الحصار الأميركي حمل كلفة ضخمة
ويؤكد دزه يي، أن الحصار الأميركي حمل كلفة ضخمة وعالية على إيران، حيث هناك انهيار حالي بالقطاعات الحيوية على أثر ذلك، في وقت سلمت طهران مقترح يسقط شرط الحصار الأمريكي مسبقاً ويبقي الملف النووي خارج إطار التفاوض.

وأورد قائلاً إن إدارة الصراع وأيضاً ملف المفاوضات في طهران، ليس في يد وزير الخارجية عباس عراقجي أو بزشكيان، ولكن في قبضة الحرس الثوري وقائدها أحمد وحيدي، وبالرغم من التوجه الإيراني العام للتفاوض، فإن أسهم العودة للقتال مرتفعة.

ولا تراهن الولايات المتحدة وفق دزه يي، إلا على ما تراه الحل السحري بالاستنزاف الاقتصادي لإيران ومن ثم الخضوع للشروط، بينما تسعى طهران إلى استخدام التفاوض للنجاة من تبعات الحرب ومنع ضربات مقبلة.

واستكمل أن الخسائر الإيرانية فادحة، وإذا وافقت على شروط الولايات المتحدة، سيكون ذلك إعلان من طهران بالهزيمة بشكل غير مباشر.

واعتبر أن الولايات المتحدة أوقفت "مشروع الحرية" تحت مطالبات دولية، أملاً في التفاوض الذي من المنتظر أن يكون حاضراً في إسلام أباد، خلال اليومين المقبلين، في ظل إعلان ترامب عدم إرسال جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إلا مع الوصول إلى نتيجة مقبولة له.

وخلُص إلى أن عدم الوصول إلى نتيجة مقبولة لترامب في الجلسات المقبلة في إسلام أباد، ستأتي بضربات محددة مباشرة قوية لمقار الحرس الثوري وقيادته والتيار الرافض للتفاوض.
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب: خطوطنا الحمراء تشمل إنهاء تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من عين التينة: توافق كامل مع الرئيس بري على مضمون ورقتنا لحماية لبنان والاهم هو الوحدة الوطنية والحفاظ عليها لأنها الطريق لخروج لبنان سالما من هذه الحرب
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: من المرجح أن تبدأ مفاوضات باكستان بعد ظهر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تمنح ايران العراق ورقة التأهل إلى كأس العالم؟
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 21:22:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

نائب الرئيس

الإيرانية

الإيراني

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:51 | 2026-05-08
Lebanon24
13:40 | 2026-05-08
Lebanon24
13:36 | 2026-05-08
Lebanon24
13:04 | 2026-05-08
Lebanon24
12:39 | 2026-05-08
Lebanon24
12:30 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24