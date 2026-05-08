مهلة الـ30 يوماً.. هل ينجح الوسطاء في حل عقدة "اليورانيوم" وتطهير المضيق؟

Advertisement

كشف تقرير أوردته "التايمز"، عن ملامح اتفاق وشيك بين وإيران يهدف إلى وضع حد للمواجهة العسكرية المباشرة، وسط ترقب دولي لمصير الذي يمثل شريان الطاقة العالمي.وعلى الرغم من نبرة التهديد التي يتبناها الرئيس الأميركي ، إلا أن الأسواق استجابت بإيجابية لهذه الأنباء، حيث سجلت أسعار تراجعاً ملحوظاً. وتطرح الوثيقة المقترحة كـ" " أولية، تمنح الطرفين مكاسب فورية؛ إذ تلتزم بإعادة فتح المضيق تدريجياً، مقابل تخفيف لحصارها البحري، مما يوفر متنفساً اقتصادياً ضرورياً للبلدين.ومع ذلك، تظل العقبات الفنية والسياسية قائمة، حيث يتطلب تطهير الممر المائي من الألغام أسابيع، تليها مهلة زمنية قصيرة (30 يوماً) للتوصل إلى حلول نهائية للقضايا الشائكة، وفي مقدمتها ملف اليورانيوم عالي التخصيب.