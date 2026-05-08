23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
عربي-دولي
مهلة الـ30 يوماً.. هل ينجح الوسطاء في حل عقدة "اليورانيوم" وتطهير المضيق؟
Lebanon 24
08-05-2026
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير أوردته "التايمز"، عن ملامح اتفاق وشيك بين
الولايات المتحدة
وإيران يهدف إلى وضع حد للمواجهة العسكرية المباشرة، وسط ترقب دولي لمصير
مضيق هرمز
الذي يمثل شريان الطاقة العالمي.
وعلى الرغم من نبرة التهديد التي يتبناها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إلا أن الأسواق استجابت بإيجابية لهذه الأنباء، حيث سجلت أسعار
النفط
تراجعاً ملحوظاً. وتطرح الوثيقة المقترحة كـ"
مذكرة تفاهم
" أولية، تمنح الطرفين مكاسب فورية؛ إذ تلتزم
طهران
بإعادة فتح المضيق تدريجياً، مقابل تخفيف
واشنطن
لحصارها البحري، مما يوفر متنفساً اقتصادياً ضرورياً للبلدين.
ومع ذلك، تظل العقبات الفنية والسياسية قائمة، حيث يتطلب تطهير الممر المائي من الألغام أسابيع، تليها مهلة زمنية قصيرة (30 يوماً) للتوصل إلى حلول نهائية للقضايا الشائكة، وفي مقدمتها ملف اليورانيوم عالي التخصيب.
ويرى مراقبون أن
ترامب
يسعى لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما تعاني
إيران
من ضغوط اقتصادية خانقة تدفعها نحو خيارات مصيرية بين التهدئة أو العودة إلى التصعيد.
تحركٌ عُماني.. هل تنجح مسقط في فكّ "عقدة" مضيق هرمز وإعادة الانسيابية؟
هل أميركا قادرة على تطهير مضيق هرمز من الالغام؟
إعلام إيراني رسمي عن مصدر سياسي: مهلة ترامب وأيامها الـ5 "خداع ترامبي جديد"
ماكرون يرفض "لغة القصف".. هل تنجح "الدبلوماسية" في فتح مضيق هرمز؟
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
مذكرة تفاهم
مضيق هرمز
30 يوما
دونالد
واشنطن
بيل ان
بعد 18 عاماً من الغياب.. البابا لاوون في فرنسا بزيارة تكسر الجليد الرسمي
إسرائيل "غائبة" عن ترتيبات اتفاق ترامب - إيران.. ما السر وراء ذلك؟
اليورانيوم الإيراني إلى باكستان.. هل تبدأ طهران تفكيك ورقتها النووية الأهم؟
من هو "الرجل الثاني" في الصين؟ اليكم إستراتيجية شي جين بينغ السرية
هذه الدولة هي الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يُحدد هويتها
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
تاركاً وراءه إرثاً غنياً بالأعمال.. الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
أقمار إسرائيلية تتجسس على إيران.. ماذا يجري تحت الأرض؟
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
أيضاً في عربي-دولي
09:17 | 2026-05-08
بعد 18 عاماً من الغياب.. البابا لاوون في فرنسا بزيارة تكسر الجليد الرسمي
08:00 | 2026-05-08
إسرائيل "غائبة" عن ترتيبات اتفاق ترامب - إيران.. ما السر وراء ذلك؟
07:00 | 2026-05-08
اليورانيوم الإيراني إلى باكستان.. هل تبدأ طهران تفكيك ورقتها النووية الأهم؟
06:12 | 2026-05-08
من هو "الرجل الثاني" في الصين؟ اليكم إستراتيجية شي جين بينغ السرية
05:30 | 2026-05-08
هذه الدولة هي الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يُحدد هويتها
04:45 | 2026-05-08
اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومدني بتهمة التجسس لصالح يران
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
