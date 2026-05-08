|
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
من هو "الرجل الثاني" في الصين؟ اليكم إستراتيجية شي جين بينغ السرية
Lebanon 24
08-05-2026
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مجلة "فورين بوليسي" في تحليل حديث بأن
الرئيس الصيني شي جين بينغ
يتبع إستراتيجية تهدف إلى تفكيك مفهوم "الرجل الثاني" التقليدي داخل
الحزب الشيوعي
، من خلال منع ظهور أي مركز قوة مستقل حتى بين أقرب مساعديه.
وأشار التقرير إلى أن الصعود المتسارع للمسؤول
تساي
تشي، الذي يشغل مناصب حساسة كعضوية
اللجنة الدائمة
للمكتب السياسي ورئاسة
الأمانة العامة
، دفعه ليكون "حارس البوابة" والقريب من دائرة القرار.
ومع ذلك، يوضح التحليل أن نفوذ تساي يظل تنفيذياً ومرتبطاً بوجود الرئيس شخصياً، حيث لا يملك أجهزة مستقلة داخل الجيش أو الأمن أو الاقتصاد، بل تظل خطوط الاتصال في هذه القطاعات مباشرة مع
شي جين بينغ
.
في المقابل، لفتت المجلة إلى أن رئيس الوزراء
لي تشيانغ
لا يزال يحتفظ بالثقل التنفيذي الأوسع، خاصة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة كالديون المحلية والقطاع العقاري، وهو ما يمنحه وزناً سياسياً وعملياً يصعب تجاوزه.
وخلصت "فورين بوليسي" إلى أن نظام الحكم في عهد "شي" يعتمد على توزيع القوة بين عدة شخصيات ومؤسسات متنافسة لضمان بقاء القرار النهائي بيد الرئيس وحده، مؤكدة أن السمة الأبرز للنظام الصيني المعاصر اليوم ليست صعود شخصية جديدة كـ"رجل ثانٍ"، بل اختفاء هذا الموقع تماماً من هيكل السلطة.
إيران تعدم رجلا اتهمته بإحراق موقع عسكري خلال احتجاجات كانون الثاني
إيران تعدم رجلا اتهمته بإحراق موقع عسكري خلال احتجاجات كانون الثاني
"دعولي ما يكون فيه شي".. فنانة لبنانيّة من المستشفى: "عم نتعذب لحالنا ما حدا بيعرف شي عنا"
"دعولي ما يكون فيه شي".. فنانة لبنانيّة من المستشفى: "عم نتعذب لحالنا ما حدا بيعرف شي عنا"
زعيم المعارضة الاسرائيلية يتهم الحكومة بشن حرب متعددة الجبهات "من دون استراتيجية"
زعيم المعارضة الاسرائيلية يتهم الحكومة بشن حرب متعددة الجبهات "من دون استراتيجية"
نتنياهو يبلغ القضاة بوجوب مغادرة المحكمة بعد تلقيه "مغلفا فائق السرية"
نتنياهو يبلغ القضاة بوجوب مغادرة المحكمة بعد تلقيه "مغلفا فائق السرية"
بعد 18 عاماً من الغياب.. البابا لاوون في فرنسا بزيارة تكسر الجليد الرسمي
بعد 18 عاماً من الغياب.. البابا لاوون في فرنسا بزيارة تكسر الجليد الرسمي
09:17 | 2026-05-08
إسرائيل "غائبة" عن ترتيبات اتفاق ترامب - إيران.. ما السر وراء ذلك؟
إسرائيل "غائبة" عن ترتيبات اتفاق ترامب - إيران.. ما السر وراء ذلك؟
08:00 | 2026-05-08
اليورانيوم الإيراني إلى باكستان.. هل تبدأ طهران تفكيك ورقتها النووية الأهم؟
اليورانيوم الإيراني إلى باكستان.. هل تبدأ طهران تفكيك ورقتها النووية الأهم؟
07:00 | 2026-05-08
مهلة الـ30 يوماً.. هل ينجح الوسطاء في حل عقدة "اليورانيوم" وتطهير المضيق؟
مهلة الـ30 يوماً.. هل ينجح الوسطاء في حل عقدة "اليورانيوم" وتطهير المضيق؟
05:42 | 2026-05-08
هذه الدولة هي الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يُحدد هويتها
هذه الدولة هي الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يُحدد هويتها
05:30 | 2026-05-08
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
إثر زواج استمر 9 سنوات.. انفصال تيم حسن عن زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني!؟
00:08 | 2026-05-08
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
بعد وفاة هاني شاكر.. تدهور الحالة الصحية لفنان قدير: أصبح فاقدًا للوعي (صورة)
02:39 | 2026-05-08
تاركاً وراءه إرثاً غنياً بالأعمال.. الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
تاركاً وراءه إرثاً غنياً بالأعمال.. الموت يُغيّب مخرجاً عربيّاً بارزاً
11:28 | 2026-05-07
أقمار إسرائيلية تتجسس على إيران.. ماذا يجري تحت الأرض؟
أقمار إسرائيلية تتجسس على إيران.. ماذا يجري تحت الأرض؟
12:00 | 2026-05-07
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
ضربات أميركيّة على إيران... ماذا استهدفت؟
16:44 | 2026-05-07
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
